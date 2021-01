Víkendář: 150 let rozkvětu a pak kalifornský exodus

Technologický exodus, velká migrace, antikalifornský sen. Tak se podle CNBC někdy nazývá to, že z Kalifornie odchází řada firem. A nejde o žádná malá čísla. Mezi roky 2008–2019 tak podle CNBC učinilo 18 tisíc firem, které šly za přívětivější regulací a nižším zdaněním. Mezi ně patří Oracle či , obě firmy přitom zamířily do Texasu. Erica Douglas, která stála v čele společnosti Whoosh Traffic, k tomu uvedla, že Kalifornie má řadu zákonů, které jdou proti firemnímu sektoru, a to ji nyní „začíná dohánět“.



Z Kalifornie odchází vedle firem i běžní lidé a Lee Ohanian ze Stanfordu k tomu pro CNBC uvedl, že to mění situaci v celém státu. Mimo jiné se totiž tyto odchody projevují na vybraných daních a následně na financování škol či třeba investicích do oprav silnic a další infrastruktury. CNBC přitom poukazuje na to, že zhruba 150 let dokázala Kalifornie lákat další a další přistěhovalce a byla státem, který stál v čele pokroku. První velkou vlnu přistěhovalců přinesla zlatá horečka, která sem přilákala stovky tisíc lidí. Na konci 19. století už šlo o významné ekonomické centrum, kde sídlila řada tehdy největších společností.



Do Kalifornie začali na začátku 20. století přicházet i významní vědci a Stanford kladl důraz na to, aby studenti dokázali převádět vědecké poznatky do praxe. První z následujících grafů ukazuje, že Kalifornie se stala pátou největší ekonomikou na světě, větší než hospodářství britské či francouzské. Druhý graf ukazuje obrovský náskok Kalifornie v žebříčku amerických států sestaveného podle toho, kolik do nich bylo v roce 2019 investováno ze strany fondů rizikového kapitálu:



Zdroj: Youtube, CNBC



Ohanian k současné situaci uvedl, že z Kalifornie odcházejí i malé rodinné firmy, ale ty si sebou vezmou maximálně pár desítek zaměstnanců. To, že buduje další továrnu v Texasu, ale znamená, že odchází i Elon Musk. K podobnému rozhodnutí v posledních letech dospěly i firmy jako , Palantir, Chrles Schwab či . Příčina? Vysoké daně, vysoké náklady na bydlení, ale nízká úroveň veřejných služeb. K tomu se přidává to, že jiné státy a města jsou schopny nabídnout podobnou technologickou základnu, jakou dříve disponovala jen Kalifornie.



V neposlední řadě pak u některých lidí podle CNBC hraje roli to, že jim Kalifornie nedává dost svobody. Zmíněný byl v této souvislosti Elon Musk, který nesouhlasil s tím, jak se stát stavěl k pandemii a s ní souvisejícím opatřením. A k tomu se přidává regulace, včetně té environmentální. Tu může řada firem a lidí vnímat jako příliš omezující a následně se přesunout do jiné části země, kde je regulace volnější. CNBC k tomu uvedla, že podle jejího hodnocení je Kalifornie nejdražším státem USA, co se týče nákladů spojených s podnikáním.

Ohanian k uvedenému řekl, že firmy jsou schopny vytvářet v jiných částech USA více hodnoty pro akcionáře, více zvyšovat své zisky a snížit osobní náklady. Podle CNBC jsou v řadě států některé daně vysoké, někde jde o daň z nemovitostí, jinde o zdanění korporátních zisků. Ovšem zdanění v Kalifornii je vysoké napříč jednotlivými typy daní. A k odchodu lidí může přispívat i to, že firmy jsou stále více nakloněny práci z domova. Navíc někteří investoři dnes již díky novým technologiím nevyžadují, aby firmy, do nichž vložili peníze, byly v určité vzdálenosti a oni k nim měli osobní přístup.



Podle CNBC generují lidé s velmi vysokými příjmy asi 40 % všech daňových příjmů Kalifornie. Například New Jersey muselo po odchodu jednoho miliardáře měnit svůj rozpočet, což Kalifornii nehrozí ani po odchodu Elona Muska. Ovšem i ona pocítí masový odchod firem a lidí na svém rozpočtu. A zatímco firmy jako Google ve státě zůstávají, je podle CNBC možné uvažovat o tom, že současný přesun lidí do jiných států dospěje do bodu, kdy se atraktivita Kalifornie najednou prudce sníží a pak o odchodu začnou uvažovat i ti, kteří tak doposud nečinili.



Podle Ohaniana tak není jiné řešení, než opět zvýšit konkurenceschopnost Kalifornie v oblasti daní a nákladů na bydlení. Jinak podle něj bude odchod firem pravděpodobně pokračovat. Nyní ale vláda uvažuje o dalším zvyšování daňové zátěže.



Zdroj: CNBC, Youtube