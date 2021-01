Fels: Evropa v další recesi, USA porostou o 7 %, Čína utahuje

Evropa je jednoznačně v další recesi, ukazují to nová PMI. To by ale nemělo být žádným překvapením, jde o odraz dalšího uzavírání ekonomiky, které tu pravděpodobně bude další jeden či dva měsíce. Pro Bloomberg Markets to uvedl globální poradce společnosti Pimco Joachim Fels. Současná recese podle něj není tak hluboká jako ta z jara předchozího roku, pomáhá fiskální stimulace a ECB svou uvolněnou politikou. Kdy by se situace měla začít zlepšovat?



Fels očekává, že zlepšení by v evropském hospodářství mělo přijít již ve druhém čtvrtletí či v polovině roku. Proč vedení ECB nyní neučiní podobný krok jako Mario Draghi, když hovořil o tom, že učiní „vše, co bude třeba“? Fels míní, že ECB je připravena reagovat na aktuální situaci a zároveň si udržuje potřebnou flexibilitu. Jejím cílem je udržovat uvolněné finanční podmínky a sleduje politiku „volného managementu výnosové křivky“. To znamená, že pokud by došlo k nějakému výraznému růstu dlouhodobějších výnosů, a to zejména na periferii, ECB by podle ekonoma reagovala zvýšením nákupů vládních obligací. Doposud ale takový krok potřeba nebyl.



Oživení bude v Evropě velmi rozdílné v různých regionech, a to i z důvodu rozdílného tempa vakcinace. Rozdíl bude také mezi USA a Evropou a zde bude hrát roli rovněž intenzivnější fiskální stimulace ve Spojených státech. Platit to bude zejména, pokud se Bidenově vládě podaří prosadit velkou část svého fiskálního balíčku. Pak by se letošní růst americké ekonomiky mohl pohybovat zhruba na dvojnásobku růst evropského. Ekonom dodal, že v USA by růst mohl dosáhnout asi 7 %, takže v Evropě přibližně 3,5 %.



Trhy podle Felse počítají s prudkým oživením v další části letošního roku, v poslední době ale začínají trochu brát v úvahu i riziko, že oživení bude pomalejší. „Je čas na optimismus, ale ne nadměrný,“ dodal ekonom. Co udělá současné prostředí a ekonomická politika s dolarem? Fels poukázal na opakující se odklony a příklony k této měně, po zbytek roku pak podle něj nastane oslabování kurzu americké měny. Půjde ale o trend, pokračovat budou fluktuace dané tím, jak se trhy budou přiklánět k rizikovým aktivům (což dolaru nesvědčí) či naopak k bezpečným útočištím. Celkové zotavování globální ekonomiky by ale mělo znamenat trend ke slábnutí dolaru.



Čínská ekonomika měla velmi silné čtvrté čtvrtletí minulého roku, letos by mohla podle Felse růst asi o 8 %. Takže vláda se bude opět snažit o tlumení úvěrového boomu, první známky posunu tímto směrem jsou patrné již nyní. „Můžeme tvrdit, že úvěrové utahování již začalo a během roku zesílí. Je jasné, že to nechtějí přehnat, ale chtějí zabránit bublinám a dosáhnout udržitelného růstu,“ míní ekonom. Jelikož v čínském hospodářství se již nachází velký objem dluhů, existuje riziko, že vláda své snahy o jejich zkrocení přežene. A to je faktor, který by mohl mít vedle vývoje v USA a v Evropě znatelný dopad na celou globální ekonomiku.



Zdroj: Youtube, Bloomberg Markets