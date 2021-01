Mora z ČNB: Příští pohyb sazeb vidím spíše vzhůru

Příštím měnověpolitickým krokem České národní banky (ČNB) bude pravděpodobně zvýšení sazeb, i kdyby inflace zpomalila pod její cíl, ale centrální banka potřebuje mít jasnější představu o dopadu pandemie covidu-19 a tu by mohla získat s květnovou prognózou, uvedl viceguvernér ČNB Marek Mora pro Reuters.

ČNB drží hlavní dvoutýdenní repo sazbu od května na úrovni 0,25%, když ji loni na jaře srazila celkem o 200 bazických bodů ve snaze povzbudit ekonomiku zasaženou první vlnou pandemie koronaviru.

Česká centrální banka říká, že v současnosti nevidí potřebu dalšího uvolňování sazeb a raději by se soustředila na opětovnou normalizaci měnové politiky, až to podmínky umožní. To ji odlišuje od Evropské centrální banky, která po čtvrtečním měnovém zasedání uvedla, že je v případě potřeby připravena dodat ekonomice další stimuly.

Guvernér Jiří Rusnok po minulém měnovém zasedání v prosinci uvedl, že si centrální banka bude dávat velký pozor, aby neutáhla měnovou politiku předčasně.

"Osobně se už začínám posouvat do situace, kdy spíš mám méně vyšší pravděpodobnost pro to, že ten příští krok bude spíš zvýšení sazeb než snížení," řekl Mora v pátečním rozhovoru pro agenturu Reuters.

Mora řekl, že v současné době panuje velká míra nejistoty včetně chybějících důkazů, že se pandemie začíná dostávat pod kontrolu a nehrozí zvrat k horšímu, a že je třeba, aby se situace projasnila.

"Pokud takovou vyšší jistotu mít budu, za sebe nebudu otálet s tím, abychom měnověpolitické sazby zvýšili. A jestli v tu chvíli zrovna budeme mít inflaci momentálně pod inflačním cílem, mě v tom osobně nebude příliš brzdit," uvedl viceguvernér.

Čtvrtletní aktualizaci makroekonomické prognózy bude mít bankovní rada k dispozici na příštím měnovém zasedání 4.února, další potom 6.května. "Doufám, že nejpozději s květnovou prognózou už by jasněji být mohlo, ale s určitostí to nevím," řekl Mora.

ČNB v současné prognóze předpokládá pro letošní rok růst ekonomiky o 1,7%, zatímco ministerstvo financí počítá s expanzí o 3,1%. Mora řekl, že osobně očekává růst HDP někde mezi těmito dvěma předpoklady.

Silnější kurz koruny k euru ve srovnání s prognózou centrální banky, který částečně tlumí inflační tlaky, podle viceguvernéra v současné době není důvodem k větším obavám při měnověpolitickém rozhodování.

"Jestli momentální dočasné směry a trajektorie více či méně zrychlují posilování nebo je zase zpomalí, to se mi komentovat nechce. Zásadně mě to neovlivňuje, myslím, že kurz bude posilovat nějakým standardním způsobem a víceméně v souladu s fundamenty."