Britská centrální banka nechala měnovou politiku beze změny

Měnový výbor britské centrální banky Bank of England dnes podle očekávání ponechal úroky i program nákupů dluhopisů beze změn. Základní úroková sazba zůstává na rekordním minimu 0,1 procenta a program nákupů dluhopisů na 895 miliardách liber (26,4 bilionu Kč). Oznámila to banka v dnešním prohlášení.



Centrální banka se pomocí nízkých úroků a rozsáhlých nákupů dluhopisů snaží podpořit ekonomiku, která se potýká s negativními dopady pandemie nemoci covid-19. Británie nyní pokračuje v očkovacím programu, což by mohlo zmírnit přísná omezení pohybu, která mají negativní dopad na ekonomiku, uvedla agentura Reuters.



Banka dnes rovněž uvedla, že očekává, že ekonomika v prvním čtvrtletí letošního klesne o čtyři procenta. Během roku by však měla díky očkovacímu programu rychle oživit a přiblížit se k úrovni před pandemií.



Mnoho analytiků dříve očekávalo, že centrální banka bude muset podniknout více akcí na pomoc ekonomice, a případně také snížit hlavní úrokovou sazbu pod nulu, aby povzbudila banky k většímu poskytování úvěrů. Rychlý rozjezd očkování však zlepšil ekonomický výhled a zmírnil vyhlídky na to, že bude potřeba rychle přistoupit k dalším krokům. V Británii již první dávku vakcíny dostalo přes deset milionů lidí, tedy téměř pětina dospělé populace. To zvyšuje naději, že omezení budou uvolněna dříve a pomůže to ekonomice k rychlému oživení, dodala agentura AP.