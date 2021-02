Čtvrtletní ztráta automobilky Ford výrazně vzrostla

Čistá ztráta americké automobilky Motor se v loňském čtvrtém čtvrtletí zvýšila na 2,8 miliardy dolarů (zhruba 60,5 miliardy Kč) z 1,7 miliardy dolarů před rokem. Oznámila to včera firma. Zároveň však ohlásila zvýšení plánovaných investic do elektromobilů a samořízených vozidel.



Automobilový průmysl po celém světě v loňském roce těžce zasáhla pandemie covidu-19, která měla dopad na výrobní aktivity i poptávku. Tržby Fordu se ve čtvrtém čtvrtletí meziročně snížily o devět procent na 36 miliard dolarů. Firma včera navíc upozornila, že celosvětové problémy s nedostatkem čipů by mohly snížit její plánovanou výrobu v nynějším čtvrtletí až o 20 procent.



Za celý loňský rok vykázal čistou ztrátu 1,3 miliardy dolarů (28 miliard Kč) a propad tržeb o 18 procent na 127,1 miliardy dolarů. Firma je druhou největší americkou automobilkou za konkurentem . Ta by měla hospodářské výsledky za loňské čtvrté čtvrtletí zveřejnit příští týden ve středu.