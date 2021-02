Rozbřesk: Odradí letos koruna ČNB od zvyšování sazeb?

ČNB začíná brát inflaci vážněji než jiné centrální banky. Kombinace relativně nízké nezaměstnanosti a post-pandemického oživení ukazuje modelářům v centrální bance jasně a opakovaně, že letos bude zapotřebí zvyšovat sazby. Centrální bankéři se zatím k prognóze vyjadřují opakovaně rezervovaně a chtějí být opatrnější. A to především proto, že se bojí pozdějšího oživení kvůli komplikovanějšímu vývoji pandemie a pomalejšímu průběhu očkování v tomto roce.



Zatímco základní scénář počítá s růstem sazeb zhruba od poloviny roku, alternativní scénář doprovázený dalším déle trvajícími nařízeními, propadem evropského hospodářství a narušením dodavatelských řetězců počítá se stabilitou sazeb v roce 2021. I proto pravděpodobně v nejbližších měsících bude centrální banka kvůli vysoké nejistotě jednoduše vyčkávat.



Na druhou stranu, pokud se naplní základní scénář a ekonomika začne od konce druhého kvartálu viditelně oživovat, bude prognóza ukazovat na vyšší sazby poměrně jasně. Centrální banka si proto nechala zpracovat i druhý alternativní scénář, aby viděla, co by v takovém případě vyvolalo “neuposlechnutí prognózy” a delší vyčkávání. V takovém případě by pak musely jít v roce 2022 sazby nahoru daleko rychleji a pravděpodobně i výše. Taková představa se bankovní radě pravděpodobně moc zamlouvat nebude…



Co by pak ČNB od zvyšování sazeb mohlo ještě odradit, pokud na podzim uvidí oživující ekonomiku a naplňování svého základního scénáře? Pravděpodobně silnější koruna. I když centrální bankéři již počítají v nové prognóze se silnějším kurzem koruny, koruna zůstává nepředvídatelnou divokou kartou. A vidina letošního růstu sazeb (asi jediného ve vyspělém světě) korunu může hnát kupředu ještě rychleji, než dnes centrální bankéři i my předpokládáme…, a to by mohlo plánované zvyšování sazeb trochu pozdržet.



TRHY

Koruna

Česká koruna pokračuje po zasedání ČNB i setkání centrálních bankéřů s analytiky v posilování. Alternativní scénáře ukazují, že pokud pandemie v polovině roku odezní, bude se bez výrazně silnější koruny složité vyhnout růstu sazeb. To pomáhá tržním sazbám i koruně vzhůru. Navíc české měně hrál do karet lepší sentiment na globálních trzích i zkušenost, že si definitivně poradila s technickými bariérami v okolí 25,90 - 26,00 EUR/CZK. Další metou budou úrovně nad 25,50 EUR/CZK.



Zahraniční forex

Smíšené výsledky z amerického trhu práce přinesly smíšenou reakci trhů, když výnosy amerických dluhopisů se posunuly dále vzhůru a eurodolar se vrátil nad úroveň 1,20.



Vedle monitoringu toho, jak postupuje očkování a debaty ve Washingtonu ohledně konečné podoby fiskálního balíku, bude tento týden stát za pozornost výsledek americké inflace za leden a vystoupení šéfa Fedu Powella (obojí ve středu).



Páteční tisková konference guvernéra NBP Glapinského umožnila zlotému zpevnit, neboť zvolená rétorika se nesla v neutrálnějším tónu. Guvernér řekl, že NBP nemá konkrétní kurzový cíl, ale banka spíše brání apreciaci zlotého. Kromě toho byl šéf NBP rovněž opatrnější, pokud jde o snižování sazeb, které se nezdá být hotovou záležitostí. Pro trh to znamená zelenou k testování toho, kam až NBP nechá pár EUR/PLN zajít.