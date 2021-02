eMan hlásí za loňský rok obrat přes 175 milionů Kč

Česká softwarová firma eMan oznámila za loňský rok obrat ve výši 175,3 milionů korun, je to nejvyšší číslo v historii firmy. Společnost to uvedla v dnešním sdělení, uveřejněném na jejím webu. eMan těžil z rostoucího zájmu o digitalizaci firem. Hrubý provozní zisk EBITDA dosáhl loni na 12,5 milionu korun, o téměř 10 milionů korun více proti plánu, který byl prezentován při vstupu na burzu. Na trh START pražské burzy vstoupil eMan loni v srpnu.



„Koronavirus sice na určitou dobu zbrzdil skoro všechny obchodní aktivity. Velmi rychle ale obnažil velké rezervy v oblasti digitalizace u mnoha tuzemských podniků a nebojím se říct, že IT trh zažil loni rekordní čísla,“ uvedl v tiskové zprávě výkonný ředitel společnosti eMan Jiří Horyna.





Pro letošní rok firma předpokládá obrat nad 200milionovou hranicí a pro rok 2024 si ho maluje na 350 milionů korun

Společnost eMan je předním českým dodavatelem softwaru. Specializuje se na vývoj mobilních a webových aplikací a související služby, jako jsou UI/UX design, podpora a servis, outsourcing IT specialistů a poskytování konzultací. eMan působí v České republice a ve Spojených státech amerických. Od roku 2020 jsou akcie společnosti volně obchodovány na trhu PX Start na Burze cenných papírů Praha na burze RM-Systém.



Na trhu START končily akcie eMan včerejší obchodování na ceně 68 Kč/akcii.