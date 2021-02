Akcie v Evropě zkusí znovu růst, Mora z ČNB nevylučuje zvýšení sazeb v létě

Milá redakce, Ty nadpisy za vás píše robot, nebo mají členové redakce "špatné ráno"? Málokdy je k vidění, že by ve dvou větách úvodu k článku bylo tolik chyb v syntaxi a ve správném použití slov. Futures napovídají (správně by mělo být "předpovídají") evropskému obchodování s akciemi poté, co byla včera z důvodu svátku uzavřena Wall Street, mírný úrovní růst (nejspíše mělo být "úvodní růst"). Člen bankovní rady ČNB Marek Mora pak nevyloučil, že už v červnu mohly růst (evidentně mělo být "mohly by růst") sazby centrální banky. Přeji lepší výkony po ránu.

penny