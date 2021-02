Adidas se rozhodl prodat svou americkou značku Reebok

Německý výrobce sportovního oblečení a obuvi se rozhodl prodat svou americkou značku Reebok, s kterou chtěl účinněji konkurovat americké firmě . dnes uvedl, že rozhodnutí je součástí jeho nové pětileté strategie, jejíž podrobnosti představí příští měsíc. Akcie dnes klesají o 1 %.



Adidas koupil značku Reebok asi před 15 lety za 3,8 miliardy dolarů (podle současného kurzu kolem 81 miliard Kč). Slabé výsledky Reeboku však vedly k opakovaným výzvám ze strany akcionářů, aby se firma této značky zbavila.

Vývoj akcií adidas, zdroj Patria



Mezitím se německému podniku podařilo upevnit pozici své hlavní značky ve Spojených státech. Přispěla k tomu spolupráce se slavnými osobnostmi, mezi které patří například rapper Kanye West nebo zpěvačka a herečka Beyoncé, uvedla agentura Reuters.



"Po pečlivém zvážení jsme dospěli k závěru, že značky Reebok a dokážou mnohem lépe využít svůj růstový potenciál, když na sobě nebudou závislé," uvedl šéf společnosti Kasper Rorsted.



Firma se nyní hodlá zaměřit na posilování pozice své hlavní značky na globálním trhu se sportovním zbožím. "Dlouhodobé příležitosti k růstu jsou v našem odvětví vysoce atraktivní, zejména pro ikonické sportovní značky," upozornil Rorsted.



Zdroj agentury Reuters z bankovního sektoru uvedl, že hodnota Reeboku by se nyní mohla pohybovat kolem jedné miliardy eur (zhruba 26 miliard Kč). předloni snížil účetní hodnotu značky téměř o polovinu na 842 milionů eur.



Rorsted po svém nástupu do čela podniku v roce 2016 podnikl kroky, které pomohly značce Reebok obnovit ziskovost. Výsledky Reeboku nicméně nadále zaostávaly za výsledky hlavní značky . Loni je navíc zasáhla pandemie covidu-19.



Adidas by nyní mohl nabídnout akcie Reeboku na burze. Mohl by rovněž tuto značku prodat některé investiční společnosti či jinému velkému prodejci sportovního zboží, píše agentura Reuters.