Warren Buffett významně investoval do ropy a telekomunikací

Investiční společnost miliardáře Warrena Buffetta učinila dvě nové velké investice. Firma koupila za 8,6 miliardy USD (184,1 miliardy Kč) podíl v telekomunikační společnosti Communications a za 4,1 miliardy USD podíl v ropné firmě . Berkshire naopak snížila podíl v Applu. Vyplývá to ze zprávy pro americkou Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC).



I přes částečný prodej zůstává firmě Berkshire v Applu podíl za zhruba 121 miliard USD. Výrobce telefonů iPhone je tak největší samostatnou investicí firmy Berkshire.



Zpráva naznačuje, kde Buffett a jeho portfolio manažeři Todd Combs a Ted Weschler vidí hodnotu. Neupřesňuje sice, kdo z nich co koupil, velké investice, jako v případě Verizonu a Chevronu, však obvykle činí Buffett.



Berkshire vlastní více než 90 podniků, včetně pojišťovny aut Geico, železniční společnosti BNSF či zmrzlin Dairy Queen. Od poslední velké akvizice firmy už ale uplynulo pět let.



Kromě Verizonu a Chevronu koupila společnost Berkshire za 499 milionů USD také podíl v pojišťovacím makléři Marsh & McLennan Cos. S nákupem akcií všech tří firem podnik začal loni ve třetím čtvrtletí. Stejně jako v některých případech v minulosti i tentokrát získala společnost Berkshire povolení od burzovní komise odložit oznámení o koupi podílů, než bude nákup dokončen, aby se zabránilo tomu, že ty stejné akcie začnou nakupovat i další investoři.



Zpráva také ukázala, že Berkshire zůstává velkým investorem v , snížila však podíly v dalších bankách. Firma také více investovala do výrobců léků AbbVie, Bristol Myers Squibb a . Naopak prodala menší podíl ve firmě , výrobci očkování proti covidu-19. Dále prodala také podíl v těžařské firmě Gold, uvedla agentura Reuters.



Investice společnosti sledují investoři na celém světě. Devadesátiletý Buffett patří mezi nejbohatší lidi světa a díky svým úspěšným investicím si vysloužil přezdívku Věštec z Omahy. Je také významným filantropem.