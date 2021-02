Šéf Robinhoodu vypovídal v Kongresu: Zablokovat nákupy jsme museli z finančních důvodů, snad se to nebude opakovat

Šéf americké makléřské společnosti Robinhood Vlad Tenev se omluvil zákazníkům za to, že platforma minulý měsíc zablokovala nákup některých akcií. Před sněmovním výborem pro finanční služby amerického Kongresu vypovídali kromě Teneva také například manažeři hedgeových fondů, šéf společnosti Reddit či podporovatel a organizátor koordinovaných nákupů akcií GameStop. Prudké výkyvy cen některých akcií po koordinovaném postupu drobných investorů v lednu způsobily značné ztráty některým velkým investičním fondům, a vyvolaly otázky ohledně přísnější regulace trhu.



Situace, kdy Robinhood zablokoval nákup akcií společností Gamestop či AMC, "je pro nás nepřijatelná", řekl Tenev. "Děláme vše, co je v našich silách, aby se to neopakovalo," dodal.



Zákonodárci kladli otázky, které se mimo jiné týkaly toho, zda je finanční trh nastaven férově. "Nemálo Američanů má pocit, že systém je nastaven proti nim a Wall Street vždycky vyhraje," konstatovala Maxine Watersová ze Sněmovny reprezentantů, která výbor vede.



Robinhood, který se těší velké popularitě mezi drobnými investory, musel podle Teneva nákup zarazit, aby vyhověl novým finančním požadavkům, jež vyvolalo zvýšené obchodování. Dodal, že platforma získala nové finanční prostředky, a tak se podobným krokům v budoucnu dokáže vyhnout. Tenev popřel, že společnost nákup zablokovala na pokyn někoho jiného.



Porušení zákona popřeli i další předvolaní zástupci entit zapojených do kauzy, během níž cena jedné akcie prodejce videoher GameStop stoupla od počátku ledna za několik týdnů z méně než 20 dolarů na více než 350 dolarů (přes 7500 Kč). Nebývalý růst, který poháněla skupina amatérských obchodníků ze sociální sítě Reddit, vyvolal vyšetřování ohledně toho, zda se nejednalo o manipulaci trhu.