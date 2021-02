Sněmovna schválila navýšení rozpočtového schodku na půl bilionu korun

Sněmovna dnes ve stavu legislativní nouze schválila navýšení schodku letošního státního rozpočtu z původně schválených 320 miliard na 500 miliard korun. Menšinové vládě ANO a ČSSD pomohli svými hlasy komunisté. Důvodem zvýšení schodku je hlavně promítnutí dopadů z daňového balíčku, například zrušení superhrubé mzdy. Vláda také připravila návrh nového kompenzačního bonusu pro podnikatele a potřebuje i další výdaje na boj s pandemií covidu-19.



Pro navýšení schodku hlasovalo 93 poslanců ANO, ČSSD a KSČM. Podporu vládnímu návrhu oznámil těsně před hlasováním předseda KSČM Vojtěch Filip. Označil to za odpovědný přístup, který občané od jeho strany očekávají. Komunisté se před hlasováním ještě radili. Ostatní strany hlasovaly proti. Schválenou novelu nyní dostane k podpisu prezident Miloš Zeman.



Celkové příjmy rozpočtu by letos měly být podle návrhu 1,39 bilionu korun a výdaje 1,89 bilionu korun. Příjmy by tak měly být proti schválenému rozpočtu nižší o 102,7 miliardy korun a výdaje vyšší o 77,3 miliardy korun.



Podle oslovených ekonomů je navrhovaný schodek 500 miliard korun neopodstatněný. Současná ekonomická situace a nejnovější odhady vývoje ekonomiky by podle nich ospravedlňovaly schodek kolem 400 miliard korun. Podle vyjádření předsedkyně Národní rozpočtové rady Evy Zamrazilové z tohoto týdne je konsolidace veřejných financí ještě víc v nedohlednu. Zamrazilová řekla ve středu poslancům z rozpočtového výboru, že Česko tak narazí na takzvanou dluhovou brzdu už v roce 2024 a už předtím bude muset sáhnout ke zvyšování daní.



Například ekonom František Táborský uvedl, že zvýšení deficitu státního rozpočtu je zbytečné, a navíc prodraží obsluhu státního dluhu. "Již minulý rok vláda nedokázala utratit schválený rámec a letos to podle nás bude stejný případ. Navíc výdaje spojené s pandemii budou letos nižší než v minulém roce," uvedl. Finanční trhy navíc podle něj upraví svá očekávání ohledně emise českých státních dluhopisů. "To podle nás povede k rychlejšímu růstu jejich výnosů a zbytečnému zdražení obsluhy státního dluhu," dodal.



Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) ale argumentuje tím, že Česko patří k zemím s nejnižším zadlužením a nejvyššími ratingy. "Patříme mezi země s nejnižším zadlužením a nejlepšími ratingy. Je naší povinností využít tohoto skvělého stavu a masivní podporu ekonomiky nevypínat," prohlásila. Připomínala, že české veřejné finance patří mezi nejzdravější v Evropě. Ujišťovala také, že rozpočet neobsahuje ani korunu "vaty". Řekla také, že rozpočet s takto vysokými schodky nepředkládá s lehkým srdcem. "Kdo z vás věděl, že pandemie tady bude další rok? Ten kdo to věděl, musí být kouzelník," poznamenala.



Ministryně také řekla, že vláda nebude zvyšovat provozní výdaje. Počítá také se zmrazením platů státních úředníků a zaměstnanců. Ocenila i to, že Parlament schválil zmrazení platů ústavních činitelů.



Opoziční strany tradičně vládní návrh podrobily kritice. Za SPD odmítl podpořit zvýšení schodku poslanec Jan Hrnčíř. Zdůvodnil to například tím, že vláda odmítá v krizi šetřit na zbytných výdajích, mezi které zařadil například inkluzi ve školství nebo nákupy zahraniční vojenské techniky. "Za celý rok jste nenavrhli jediné chytré úsporné opatření," vytkl vládě Jan Jakob (TOP 09). Vládu obvinil, že po ní zůstane spálená země.



Poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík obvinil vládu, že se chová stylem "po nás potopa". Uvedl, že snížení daní v daňovém balíčku si nyní budou muset občané zaplatit i s úroky. Také vyjádřil obavy z toho, že peníze z rozpočtu nemusí jít jen na pomoc podnikům poškozeným krizí, ale na předvolební dárky.



"Ten schodek je obří," řekl poslanec ODS Jan Skopeček. Navrhovaných 500 miliard je podle něj neodůvodnitelně vysoké číslo. Také mu vadilo to, že novela neobsahuje žádné úspory. "Vláda se dobrovolně a nezodpovědně připravila o 100 miliard příjmů a výsledkem je to, že nemá peníze na boj s pandemií a nemá peníze na covidové programy a další podporu všech postižených, a výsledkem je rekordní schodek 500 miliard korun," řekla místopředsedkyně a poslankyně STAN Věra Kovářová. Loni schválený daňový balíček připraví státní rozpočet o 87,7 miliardy korun.



Rozpaky nad návrhem neskrývali ani někteří komunisté. "Ze sdělení ministryně financí, že vládní návrh novely rozpočtu je to nejlepší, co nás mohlo potkat, se mi ježí veškerá srst," uvedl na twitteru člen rozpočtového výboru Jiří Dolejš.

Loňský schodek byl dvakrát vyšší než dosud rekordní za rok 2009



Dosud rekordní bilancí skončil schodek státního rozpočtu v loňském roce, a to kvůli pandemii covidu-19. Původně vláda vstupovala do tohoto roku s rozpočtem, který plánoval deficit 40 miliard, po vypuknutí pandemie ale poslanci nejprve 24. března schválili zvýšení schodku na 200 miliard, 22. dubna na 300 miliard Kč a nakonec 8. července na 500 miliard korun. Na začátku letošního ledna ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) informovala, že hospodaření státu loni skončilo ve schodku 367,4 miliardy korun.



- Za první měsíc letošního roku skončilo hospodaření státního rozpočtu ve schodku 31,5 miliardy korun. Šlo o nejvyšší lednový schodek od vzniku ČR. V polovině února schválila vláda navýšení schodku letošního státního rozpočtu na 500 miliard korun. Původně činil schválený schodek 320 miliard. Zvýšený schodek počítá nově s dopady daňových změn platných od počátku roku.



- Předchozí nejvyšší deficit - přes 192 miliard korun - měl rozpočet za rok 2009, a to kvůli dopadům světové hospodářské krize. Na hospodaření státu se v tom roce, kdy byl zaznamenán i nadále rekordní rozdíl mezi schváleným a skutečným deficitem, negativně projevily kromě ekonomické krize také některé legislativní úpravy umožňující různé úlevy především na daních a pojistném na sociální zabezpečení. V následujícím roce 2010 pak Poslanecká sněmovna odhlasovala až do loňska nejvyšší schválený schodek rozpočtu, a to 162,7 miliardy korun.