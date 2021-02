Průzkum: Evropská akciová rally může letos pokračovat

Hospodářské zotavení, poháněné vakcínou, a narůstající rizikový apetit investorů znamenají, že evropská akciová rally může v tomto roce pokračovat. Domnívají se tak alespoň analytici v průzkumu Bloombergu. Jednadvacet oslovených expertů vnímá evropské akcie pozitivně. Index Euro Stoxx 600 by se podle nich mohl letos zvednou v průměru o zhruba 2 % a Euro Stoxx 50 o skoro 3 % v porovnání s úterním závěrem. Největší medvědi očekávali, že Stoxx 600 neklesne ani o 5 %.





Evropské akcie si v únoru užívají rally. Koktejl, který představuje pokrok v očkování a velkorysá stimulační opatření, tlačí index Stoxx 600 do blízkosti rekordů, kterých dosáhl právě před rokem, krátce před výprodeji způsobenými Covidem.

Vzestup táhnou hodnotové a cyklické sektory, jako jsou banky, producenti komodit a cestovní společnosti. Dalším motorem je také reflační obchodování.

Evropské akcie jsou silně korelované s ekonomickým zotavením a “my se chystáme vstoupit do období akcelerace růstu”, uvedl analytik Mislav Matejka. Podle něj by index Stoxx 600 mohl do konce roku přidat zhruba 7 %. Tvůrci politik navíc podle něj pravděpodobně v dohledné době nezačnou vytahovat nadměrnou likviditu z trhu.



‘Roaring Twenties’

Pokud by tedy evropské akciové trhy mohly pozorovat jistý vzestup, předpovídá většina analytiků také posun ve vedení, konkrétně od akcií firem s nejrychlejším růstem k akciím, které jsou levné v poměru k ziskům nebo účetní hodnotě. Nejvíce by z toho mohly těžit tituly ve finančním sektoru a energetice, které dohromady tvoří zhruba 20 % indexu Stoxx 600.

“Očekávejte, že rozptyl ve výkonnosti bude dál narůstat,” tvrdí Stephane Barbier de la Serre z Makor Capital Markets. Finance, ropa, plyn a akcie ze sektoru surovin budou prý návratnosti vévodit. Analogii vidí tento expert v takzvaných Roaring Twenties, bouřlivých 20. letech minulé století, kdy odezněla pandemie španělské chřipky a nastalo silné hospodářské zotavení. U evropských akciových indexů tento analytik očekává od této chvíle do konce roku dvouciferný přírůstek. Nutno ovšem podotknout, že v průzkumu byl největším optimistou.

Stoxx 600 a Euro Stoxx 50 přidávají každý letos zatím skoro 5 %, což je tempo, které by je za celý rok zvedlo o zhruba 41 %. Pro srovnání, index MSCI Asia Pacific Index porazil už evropské i americké benchmarky a letos zatím poskočil o 9,4 %. Hnací silou pro něj byl management krize Covid-19 a zotavování čínské ekonomiky.

Ceny evropských akcií rostou zatím podstatně rychleji než očekávání ziskovosti firem, která se ještě nevzpamatovala z pandemického šoku. Valuace tak vystřelily na rekordní hladiny.

Pro ty, kdo by se obávali tučný násobků na evropském akciovém trhu, má Matejka jasnou odpověď.

„Valuační násobky jsou zvýšené, ale ve fázi silného růstu a obratu v ziskovosti se pravděpodobně nesníží, a tento tok bude pokračovat tak, aby upřednostnil rebalanci směrem k reflačním obchodům,“ uvedl.

Jedním z rizik je omezování akomodativní politiky. Centrální bankéři ale budou muset nejdříve vidět „plnohodnotné přehřívání reálné ekonomiky“, což je stále dost vzdálené, dodal.

Barbier de la Serre předpovídá, že index Stoxx 600 bude na konci roku o 13 % vyšší. Nejpesimističtějším analytikem byl v průzkumu Stephane Ekolo z TFS Derivatives, který index Stoxx 600 předpovídá 4,6% pokles.

„Nejsem akciový pesimista, ale jsem opatrný,“ řekl Bloombergu s tím, že pozoruje rozdělení mezi fundamenty a výkonností. „Účastníci trhu jsou příliš samolibí a kupují příběh o globálním hospodářském zotavení, i když by se měla čekat rostoucí nezaměstnanost a spousta bankrotů.“ Kromě toho očekává také neblahý dopad rychle rostoucích výnosů na zadlužené společnosti a i na trh jako celek.

Průzkum, který uskutečnila mezi profesionálními investory, býčí optimismus celkově nijak neopadá a manažeři fondů riskují více než dříve. Evropští manažeři portfolií jsou pak ještě optimističtější než analytici orientující se na evropské akcie. Do konce roku počítají v průměru s 9,5% vzestupem evropských akcií.

Zdroj: Bloomberg

Fotka od Michal Jarmoluk z Pixabay