Reuters: Rally k novému otevření, nebo spekulativní bublina?

Rostoucí americké akcie napínají akciové valuace k nejvyšším hodnotám za poslední roky. Investorům tak nezbývá než zjišťovat, jestli tato rally signalizuje přicházející ekonomické zotavení, nebo bublinu v cenách aktiv uprostřed globální pandemie, napsala agentura Reuters.

Poté, co širší americký akciový index S&P 500 zpevnil od ledna do současnosti o 15 %, se obchoduje na 22násobku budoucích zisků. Historický průměr je 15,3 násobek, ukazují data Refinitiv Datastream. Technologický index, který tvoří skoro 28 % indexu, má poměr P/E dokonce jště výše: Na 26,4 násobku v porovnání s historickým průměrem 20,6 násobku.

Podle býků jsou ceny akcií ospravedlněné. Na pozadí stojí očekávání, že vakcíny proti Covid-19 podepřou otevírání ekonomiky. Kromě toho tu je také jejich relativní atraktivita k aktivům, jako jsou dluhopisy, kde jsou výnosy na extrémně nízkých úrovních.

Podle jiných se ale některé části trhu dostaly do přeceněného pásma.

„V úhrnu jsou (akciové valuace) zvýšené…relativně k historii. V určitých částech trhu je rozhodně bublina,“ říká podle Reuters Walter Todd, investiční ředitel v Greenwood Capital.

Předseda Fedu Jerome Powell se do debaty vložil na tiskové konferenci po středečním jednání měnového výboru. Osobně se nedomnívá, že by akcie byly přeceněné na bázi poměru rizika a výnosů (risk-reward basis), a slíbil, že Fed bude nadále podporovat ekonomiku svými masivními měsíčními nákupy amerických státních dluhopisů.

S&P 500 se vynesl již o 66 % nad březnová minima a ve čtvrtek se vyhoupl na historické maximum, i když čerstvá data z amerického pracovního trhu ten den dodala další důkaz, že zotavování americké ekonomiky zadrhává.

Skeptikové poukazují na 680% rally akcií Tesly jenom za tento rok, nárůst bitcoinu na 20.000 USD a na peníze, které tečou do speciálních vehiklů na akvizice firem SPAC. To vše berou jako důkaz bublinoidního chování investorů.

Průzkum BofA Global Research tento týden ukázal, že správci fondů, lačnící po akciích, pustili úrovně hotovosti tak nízko, že to v bankovním modelu vyvolalo signál k prodeji akcií.

Vývoj akcií Tesla za poslední rok do 17. prosince 2020:

Powell ve středečním projevu prohlásil, že i když P/E násobky jsou na historickém maximu, „akciová prémie, která je skutečnou odměnou, kterou dostáváte za přijetí akciového rizika…není na neuvěřitelně nízkých hodnotách, což by znamenalo, že akcie nejsou v tomto smyslu přeceněné“.

Přirážka za akciové riziko, která srovnává výnos akcie v podobě zisku s výnosem amerického desetiletého dluhopisu, dává podle Keitha Lernera, hlavního analytika trhů v Truist Advisory Services přednost akciím před dluhopisy.

Při pohledu do historie je možné říci, že když se přirážka za akciové riziko drží na hodnotách, kde odpovídají těm současným, překonával index S&P 500 desetileté dluhopisy během následujících 12 měsíců o 10,3 %, tvrdí Lerner.

„Ti, kdo říkají, že trh je oceněný vysoko, mají pravdu,“ uvedl Lerner.

Akcie vypadají atraktivně, protože dividendy, zisky a výnosy z cash flow jsou mnohem vyšší než dividendové výnosy, uvedla v nejnovější zprávě Private Bank.

Zešikmění tržních valuací směrem nahoru způsobují také valuace firem s vysokou tržní hodnotou a velkou vahou v indexu S&P 500, uvedl Quincy Krosby, hlavní analytik trhů v Financial.

Ostrůvky hodnoty se podle něj nacházejí i v jiných částech trhu, jako jsou aerolinky, hotely a realitní firmy, které zasáhly uzavírky ekonomiky vyvolané pandemií. Valuace nejvíce nečinných firem nejsou „v tomto okamžiku naprosto nijak napnuté“, domnívá se také Krosby.

Zdroj: Reuters, Patria.cz