Powell: Oživení ekonomiky USA je nerovnoměrné a neúplné

Oživení ekonomiky Spojených států zůstává nerovnoměrné a neúplné. Bude tak trvat ještě nějaký čas, než centrální banka USA (Fed) začne uvažovat o změně své politiky, kterou přijala, aby pomohla zemi vrátit se k plné zaměstnanosti. Uvedl to ve svém dnešním projevu před členy bankovního výboru Senátu šéf Fedu Jerome Powell.



Snížení úrokových sazeb a program nákupu vládních dluhopisů za 120 miliard USD (2,6 bilionu Kč) měsíčně podle Powella poskytly výraznou podporu ekonomice. Ta je však stále daleko od cílů zaměstnanosti a inflace stanovených Fedem a bude zřejmě trvat ještě nějakou dobu, než se podaří dosáhnout výrazného pokroku. Zatím proto není vhodná doba, aby se začalo jednat o tom, kdy by bylo vhodné zrušit podporu ekonomice.



Zdravotní krize v zemi se zlepšuje a očkování přináší naději, že by se podmínky mohly vrátit více k normálnímu stavu koncem tohoto roku, dodal Powell. Jakým směrem se ekonomika vydá, bude nadále záviset na vývoji pandemie a přijatých opatřeních, která mají dostat pod kontrolu šíření nemoci covid-19.



Powell vystupuje v Kongresu se zprávou o měnové politice dvakrát ročně. Dnešní vystoupení je první od doby, kdy demokraté získali Bílý dům a kontrolu nad oběma komorami Kongresu. Ve středu Powell vystoupí se stejným projevem před členy výboru pro finanční služby Sněmovny reprezentantů.



Americká ekonomika vykazuje postupné zlepšování v důležitých oblastech. Zpracovatelský průmysl i maloobchodní tržby oživují navzdory stagnujícímu trhu práce. Mnoho analytiků je optimistických ohledně vyhlídek ekonomiky v letošním roce, jakmile se zvýší proočkovanost a podaří se dostat pandemii pod kontrolu a vláda poskytne ekonomice další pomoc. Ekonomka Michelle Meyerová v pondělí dokonce zvýšila výhled růstu americké ekonomiky pro letošní rok na 6,5 procenta, což by byl nejvyšší růst od roku 1984.

Trh práce však prakticky stagnuje. Zaměstnavatelé za poslední tři měsíce vytvořili v průměru jen 30.000 míst měsíčně. Počet pracovních míst je však stále zhruba deset milionů pod úrovní z období před pandemií, napsaly agentury AP a Reuters.