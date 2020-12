Powell je pozitivní na ekonomiku. Dluhopisy se dnes vyprodávají, eurodolar vylétl nad 1,20

Kromě starších témat, jako jsou vakcíny nebo evropské politické problémy, tu dnes máme hlavně sadu nových dat a komentář šéfa Fedu. Co se týče čísel, příznivé údaje opět přišly z Číny, v hlavních západoevropských zemích šlo už pouze o revize a data ze střední Evropy byla dobrá. Odpoledne trochu za odhady zaostal americký index aktivity ISM, ovšem bez vážných důsledků pro obchodování na finančních trzích.

Promluvil také předseda Fedu Powell, který po nedávném náznaku pokročil v pozitivním hodnocení vývoje. Ekonomika se podle něj zvedla rychleji, než se čekalo, a ve středním období převažují rizika směrem vzhůru. To určitě dobře ladí s aktuálním postojem investorů. Naproti tomu Powell také říká, že před ekonomikou stále stojí dlouhá cesta a může potřebovat další fiskální podporu. Pro spoustu menších firem bude zima hrozbou a mohou potřebovat pomoc, aby přečkaly do poloviny příštího roku. Fed tak ponechá své programy otevřené jako pojistku, dodává šéf Fedu.

Během dnešního odpoledne se na trzích rozjely značné výprodeje dluhopisů, a to především amerických. Zatímco na americkém 10Y výnosu sledujeme nárůst o 8 bazických bodů, na německém je to o 5. Zároveň se investoři více zaměřili na akcie, které slušně stoupají. V Evropě vidíme DAX o 0,8 pct v plusu, FTSE 100 roste skoro o 2 procenta. V zámoří je S&P 500 nahoře o 1,4 pct. Oporou jsou banky, komunikace, IT, ale také energie i při poklesu cen ropy.

Powellův optimismus o ekonomice tento vývoj podpořil, nebyl však prvotním impulsem, neboť většina pohybu na trzích už v době jeho vystoupení proběhla. Kromě navázání na delší trend zájmu o riziko a rotace do cyklických investic tak za dnešním vývojem vlastně nevidíme jasný spouštěč.

Eurodolar se při současné náladě neměl problém dostat vysoko nad 1,20 a nyní se obchoduje na 1,2040. Relativně větší nárůst výnosů v USA dolaru podporu neposkytl. Na zlatě sehrál slabší dolar větší roli než vyšší výnosy a jeho cena stoupá skoro o 2 procenta. Korunu odpolední vývoj ve světě neoslovil a za dnešek tak česká měna lehce ztrácí na 26,27 za euro, i přes slušná data z domácí ekonomiky.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:48 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 26.2688 0.0203 26.2854 26.2051 CZK/USD 21.8170 -0.8769 22.0240 21.7965 HUF/EUR 356.3200 -0.7939 359.4012 355.6120 PLN/EUR 4.4511 -0.6056 4.4842 4.4496

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.9139 0.6322 7.9255 7.8483 JPY/EUR 125.7462 1.0446 125.8120 124.4649 JPY/USD 104.4310 0.1198 104.5790 104.1690

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8987 0.4246 0.9008 0.8926 CHF/EUR 1.0850 0.0881 1.0862 1.0832 NOK/EUR 10.6202 0.0181 10.6484 10.5642 SEK/EUR 10.2382 0.2175 10.2463 10.1878 USD/EUR 1.2042 0.7279 1.2054 1.1954

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3594 -0.1088 1.3620 1.3563 CAD/USD 1.2948 -0.4272 1.2982 1.2943