Powell ocenil vakcínu, indexy aktivity zatím dobré. Akcie míří opět vzhůru

Také v úterý ráno přišla slušná data z Číny - další z indexů aktivity ukázal její výraznější listopadové zrychlení, než se čekalo. Stejně tak může stále na trhu rezonovat poslední příznivý vývoj v oblasti vakcín, zvláště když ho i předseda Fedu Powell označil za velice pozitivní pro střednědobý výhled. Na opačné straně jako riziko zůstávají neshody v EU ohrožující fiskální balík, případně brexit. V příštích dvou dnech údajně má přijít oznámení, zda EU spouští opatření připravená pro případ, že se dohoda s Británií nepovede.

Zástupci producentských zemí OPEC+ nechávají trhy v napětí ohledně úrovně těžby v příštím roce. Včerejší jednání nepřinesla dohodu, jen ukázala rozdělenost tohoto sdružení. Po dvoudenní přestávce přijde v jednáních další pokus. Ropa mezitím lehce roste na ceně v souladu s celkově pozitivní náladou na trzích.

Začátek měsíce přináší indexy nákupních manažerů kromě zmíněné Číny také z dalších zemí. Dobré výsledky přichází třeba ze střední Evropy, ale hlavní trhy bude samozřejmě daleko více zajímat USA. Tamní index ISM z průmyslu letos až na výjimky překvapuje pozitivně a dostal se už na vysokou úroveň. Z ní má podle odhadů v listopadu mírně klesnout, což by odpovídalo předpokladu, že podzimní vlna koronaviru přece jen ekonomiku trochu přibrzdila. Ani menší očekávaný pokles by však podle nás neměl situaci na trzích převrátit, maximálně by vedl ke krátkodobému zaváhání.

Akcie v Evropě se těší růstu, který v případě londýnského FTSE100 dosahuje až 1,4 pct; tam však podpůrnou roli sehrává slabší libra. Špatně na tom nejsou ani dluhopisy, ačkoli jejich dnešní zisky jsou pouze drobné. Eurodolar včera narazil u 1,20, ale dnes dopoledne to zkouší znovu a momentálně roste na 1,1980. Zlato na své sestupné dráze krátkodobě zvedá hlavu a stoupá o 0,8 pct. Koruna využívá situace na hlavních trzích i dobrých čísel z domácí ekonomiky a lehce posiluje k euru na 26,22.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:07 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 26.2253 -0.1451 26.2854 26.2051 CZK/USD 21.8955 -0.5202 22.0240 21.8695 HUF/EUR 356.8250 -0.6323 359.4012 355.6120 PLN/EUR 4.4750 -0.2050 4.4840 4.4671

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8675 0.0636 7.8741 7.8483 JPY/EUR 124.8800 0.3483 124.9471 124.4649 JPY/USD 104.2800 -0.0249 104.4300 104.1690

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8944 -0.1909 0.8963 0.8926 CHF/EUR 1.0852 0.1116 1.0860 1.0838 NOK/EUR 10.5791 -0.3689 10.6212 10.5642 SEK/EUR 10.2181 -0.1461 10.2360 10.2032 USD/EUR 1.1975 0.3785 1.1985 1.1954

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3591 -0.1359 1.3617 1.3563 CAD/USD 1.2955 -0.3734 1.3004 1.2943