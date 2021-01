Powell: Až se propadnou akcie, které žene nahoru jen spekulace...

Jamie Powell z blogu Financial Times FTAlphaville si všímá toho, jak akciový trh fandí neziskovým firmám. Základem jeho úvahy je graf od , který ukazuje vývoj indexu akcií neziskových firem obchodovaných na americkém trhu. „Několik let bez trendu a pak velmi silný růst po covidovém propadu,“ komentuje Powell graf a snaží se vysvětlit, co za tímto vývojem stojí.



Jak ukazuje obrázek, index neziskových firem se znatelně rozhýbal v roce 2018, po korekci z počátku roku 2020 se pak dostavil naprosto nevídaný růst cen akcií těchto společností:



Powell míní, že na graf se dá hledět dvěma způsoby. Je samozřejmě možné, že akciový trh ztratil rozum. „Ve snaze vydělat co nejvíce peněz za co nejkratší dobu se stal jednou obrovskou sázkou na trend, která pak živí sebe sama,“ píše Powell s tím, že to může mít něco do sebe, ale stále jde o příliš zjednodušený pohled. Jaká je alternativa?



Powell poukazuje na to, že na seznam neziskových akcií ze zmíněného indexu patří jména jako Plug Power, Nio, Roku, Pinterest, Peloton, Snap, Carvana, Uber, Lyft či Appian Corop. Firmy jako Cloudflare, MongoDB a Roku jsou pak schopny dosahovat vysokého růstu a zároveň generovat vysoké ziskové marže. Jenže to, co vydělají, by pak „měly reinvestovat zpět do svého podnikání tak, aby dosáhly potřebné velikosti“.



Powell tak míní, že podobné firmy, kterých je ve zmíněném indexu celá řada, sice jsou schopny vydělávat, ale zároveň financují svůj další růst, a to se projevuje na tom, že jejich čistá ziskovost je v záporu. Pokud by tomu tak nebylo, vlastně by tím přiznaly, že trhy, na kterých se chtějí pohybovat, nejsou ve skutečnosti tak veliké, jak se věřilo. A to samé platí o jejich potenciálu.



„Ve skutečnosti jsou obě vysvětlení pravdivá. Čínský výrobce elektromobilů Nio či výrobce vodíkových článků Plug Power se určitě stali nástrojem spekulací. Ale zase Spotify má potenciál stát se jednoznačným vítězem na poli digitálního audia. Na to ale potřebuje investovat do výzkumu a vývoje a geniálních programátorů,“ míní Powell. Podle něj tu pak vyvstává ještě jedna otázka: Až se propadnou ty akcie, které hnala nahoru spekulace, stáhne to dolů i ty, jejichž fundament je silný? Powell sám o tom podle svých slov nemá představu.



