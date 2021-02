Druhé pololetí může být velmi dobré a inflace není problém. Powell akciím pomáhá

Připravená část vystoupení Jeroma Powella v Kongresu se nesla v očekávaném duchu, respektive jak jsme psali ráno. Přesto je potvrzení nastolené cesty klíčové centrální banky vítané a odpoledne pomáhá sentimentu na hlavních trzích. Ne, že by propukal velký optimismus, ale trhy aspoň korigují intradenní vývoj, který se stáčel čím dál víc negativním směrem.

Akcie v Evropě vlastně nejsou daleko pozicím z úvodu dne. DAX ztrácí 0,7 procenta, naopak Londýn či Paříž se vrátily těsně do zeleného. V zámoří se prodávají technologie a trpí tím S&P 500 (-0,3 pct), a především Nasdaq (-1,7 pct). V Praze vidíme pouze drobný pokles při smíšeném vývoji hlavních titulů.

Německé výnosy sice korigují nárůst, ale zůstávají výš, na 10Y splatnosti o 2 bazické body. Stejně dlouhý americký výnos je mírně pod včerejší úrovní. Eurodolar se za dnešek nikam neposunul při aktuálním kurzu 1,2160. Koruna si trochu polepšila na 25,86 za euro. Ropa odpoledne začala lehce korigovat zisky.

Powell především vyslal jasný signál, že i přes slibný výhled má pokračovat nastolená podpora. Pokud bude koronavirus pod kontrolou a proběhne očkování, druhá polovina roku by podle předsedy Fedu mohla být opravdu dobrá. Zatím je však oživení nerovnoměrné a stále v ekonomice zbývá co napravovat. Podpora tedy pokračuje a její případné omezení v budoucnu by Fed podle svého předsedy avizoval dlouho dopředu. Powell také jasně zopakoval, že inflaci nepovažuje za problém, tedy nečeká její nárůst na problémovou úroveň. Odkázal se přitom znovu na přechodné faktory za vyššími čísly.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:31 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.8617 -0.1924 25.9277 25.8468 CZK/USD 21.2705 -0.1760 21.3505 21.2465 HUF/EUR 358.6758 -0.1349 359.9228 358.1135 PLN/EUR 4.5060 0.2566 4.5108 4.4936

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8611 -0.0433 7.8715 7.8454 JPY/EUR 127.8195 0.0477 128.0630 127.6635 JPY/USD 105.1390 0.0690 105.4150 104.9150

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8622 -0.1968 0.8655 0.8615 CHF/EUR 1.0956 0.5520 1.0965 1.0893 NOK/EUR 10.3135 -0.1207 10.3599 10.2816 SEK/EUR 10.0802 0.1434 10.0957 10.0539 USD/EUR 1.2157 -0.0259 1.2179 1.2135

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.2639 0.0253 1.2689 1.2601 CAD/USD 1.2596 -0.1506 1.2647 1.2588