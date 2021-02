Poučení z texaského blackoutu

Alison Silverstein je nezávislou konzultantkou v energetice, pracuje pro americkou Federal Energy Regulatory Commission a žije v Texasu, který byl postižen rozsáhlými výpadky v dodávkách elektrického proudu. Silverstein poskytla rozhovor pro CNBC, v němž zaznělo, že v jejím domě bydlí kvůli zimě a výpadku v dodávkách několik dalších lidí a zvířat. Především se ale hovořilo o hlavních příčinách těchto problémů.



Konzultantka před problémy v síti varovala již v polovině minulého roku. Nyní řekla, že je ještě nutno analyzovat data, ale zdá se, že existuje pět hlavních příčin pro texaský blackout. První z nich je velká sněhová bouře a počasí, které způsobily rozsáhlý výpadek na straně výrobních kapacit. Ten dosáhl asi 40 % celkové kapacity jaderných, uhelných a plynových elektráren v tomto státě.





Když přenosová síť čelila tomuto výpadku ve výrobě elektrické energie, neměla jinou možnost, než omezit dodávky tak, aby udržela alespoň část systému v chodu. K problémům podle konzultantky výrazně přispělo, že zamrzla dodávka zemního plynu pro plynové elektrárny a navíc byla přibližně o 20 % podhodnocena očekávaná poptávka po elektrické energii. To se projevilo v nedostatečných výrobních kapacitách a nedostatečné výrobě v době, kdy teploty postupně klesaly. A v neposlední řadě nebyly dostatečné přenosové kapacity na to, aby došlo k přenosu elektrické energie z jiných částí státu, které nedostatkem netrpěly.

Silverstein podle svých slov působila v regulaci odvětví jak na federální úrovni, tak v samotném Texasu. Ten podle ní sleduje strategii, na jejímž základě je „on sám pánem na svém dvorku“. Jenže ta sebou nese i to, že v případě problému není kam se obrátit o pomoc. A když pak sedí 4,5 milionu lidí doma bez elektrické energie, nejsou podle konzultantky moc nadšení z toho, jaké jsou výsledky přístupu texaských energetických regulátorů. Tyto lidi nezajímají rozdíly mezi regulací v jejich státě a na federální úrovni, zajímá je, „jak si uvaří vodu, nebo jestli si ji vůbec uvaří.“



Konzultantka ale dodala, že nelze říci, že by za vzniklou situaci mohla jen regulace, přidaly se i jiné zmíněné faktory. Nicméně se projevilo třeba to, že v systému nejsou povinné přípravy na extrémní letní či zimní podmínky, což se nyní projevilo zmíněnými problémy v dodávkách zemního plynu pro plynové elektrárny.



Obnovitelné energie?



Bloomberg tvrdí, že podle některých názorů přispěly k texaskému blackoutu významně obnovitelné energie. Matthew Winkler ale pro Bloomberg uvedl, že takový názor je nesmyslný. Texas jako jiné státy zvyšuje kapacity v oblasti zelených energií proto, že ty jsou nyní již levnější než tradiční zdroje. Podle jeho odhadu alternativní zdroje energie přispěly k blackoutu méně než 13 %.





„Fosilní paliva dominovala energetice právě proto, že byla levnější, ale v posledních letech se to úplně změnilo. Do té míry, že alternativní energie jsou levnější a stále zlevňují. Investoři, kapitalisté, se k nim obrací proto, že stojí méně a my musíme snižovat uhlíkovou stopu,“ uvedl Winkler.

Bloomberg se také věnoval celkovým příčinám blackoutu. Energetická expertka Jeniffer Dlouhy uvedla, že „chyba se stala všude“. Někdo podle ní například viní větrné elektrárny a některé skutečně přestaly elektrickou energii vyrábět, ale nejde o jeden klíčový faktor. Dohromady se totiž sešla celá řada věcí, včetně toho, že kvůli zamrzlé vodě byly odstaveny i některé jaderné elektrárny.





Expertka následně hovořila o tom, že nová americká vláda slibuje investice do energetiky, včetně výrobních kapacit a přenosových soustav. Jde podle ní o věci, o kterých se hovoří již roky a nejedná se jen o samotné investice, ale třeba i o regulační rámec.



Gatesův pohled



Na Yahoo Finance o situaci v Texasu hovořil Bill Gates. Podle něj dochází k extrémnímu počasí častěji kvůli globálnímu oteplování. Gates následně obhajoval větrné elektrárny s tím, že ty za výpadky v Texasu nemohou. Podle jeho informací byly problémy zejména na straně plynových elektráren. Nicméně vyšší podíl obnovitelných zdrojů přináší výzvy na straně spolehlivosti a bezpečnosti dodávek a podle Gatese musí nastat pokrok v několika oblastech.





Za prvé, musí se zvýšit kapacity přenosové soustavy a distribuce. Za druhé, musí dojít k pokroku na straně skladování elektrické energie, protože to je nyní v případě jejího velkého množství stále problematické. A pak se musí zvýšit podíl zelených energií, které ale nejsou závislé na počasí, což je podle Gatese energie jaderná.



Zdroj: CNBC, Bloomberg, Yahoo Finance, Youtube