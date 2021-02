Rozbřesk: Výrobní inflace v ČR prozatím nepropuká

Česká inflace zůstala i v lednu těsně nad cílem ČNB, když ji v tom tentokrát podpořily především dražší alkoholické nápoje. Z pohledu dalšího vývoje sazeb ČNB je však mnohem důležitější, jak se bude inflace vyvíjet v dalších měsících. Zda se bude naplňovat prognóza centrální banky, která v konečném důsledku předpokládá rychlé zvyšování hlavní úrokové sazby ČNB, či zda bude vývoj cen pozvolnější, třeba i díky vysokým srovnávacím základům z loňského roku.

Zajímavé bude jistě sledovat vývoj cen služeb, které se sice již několik měsíců v podstatě neposkytují, respektive fungují jen ve velmi omezeném či specifickém režimu, nicméně do inflace dále vstupují. A nejde jen o kadeřnické služby, ale o celé obory, jako jsou ubytování a stravování nebo cestovní ruch jako takový. I proto začaly být jakékoliv odhady inflace v posledních měsících stále obtížnější disciplínou.



Jedním z vodítek pro vývoj budoucí inflace zůstávají i nadále ceny výrobců, jejichž lednové výsledky včera zveřejnil statistický úřad. Z pohledu agregovaných indexů se nedá říct, že by v ČR již vypukla výrobní inflace, protože ceny v průmyslu zůstávají na loňských hodnotách, ceny v zemědělství dál padají, ve službách a ve stavebnictví dosavadní převážně mírný inflační trend zpomaluje. Jsou to ovšem jen souhrnná průměrná čísla, za kterými se mohou dílčí proinflační signály, a proto stojí alespoň za rychlý bližší pohled. Ve zpracovatelském průmyslu už více než rok ceny pozvolna klesají. V posledních měsících tento trend pozitivně ovlivnil i vývoj v potravinářském průmyslu, takže když navíc vezmeme v potaz i vývoj cen zemědělců – jako dodavatelů této části průmyslu – minimálně z pohledu potravin by nás v nejbližších měsících žádné velké překvapení čekat nemuselo. Výrazné zrychlení je naproti tomu vidět v průmyslu u kovových výrobků a nábytku, zatímco tolik sledovaný automobilový průmysl na výstupu zatím zdražuje jen o 2,2 %. Navíc ceny součástek zatím rostou rychleji než ceny aut samotných, které v úvodu roku vzrostly ve srovnání s loňským lednem jen o 1,4 %.

Kdychom tedy měli říct, zda, respektive kde se v posledních měsících “odehrává” výrobní inflace, půjde kromě již zmíněných kovů i o část elektroniky, respektive elektrotechniky. Jejich zvýšené ceny mohou v budoucnu ovlivnit i finální produkci některých výrobků ve spotřebitelském koši, nicméně žádnou inflační vlnu samy o sobě nejspíš nevyvolají. Když k tomu navíc připočteme posílenou korunu, výhled inflace by měl zůstat i nadále velmi pozitivní.... Samozřejmě jeden rozhodně ne nevýznamný faktor, který je v podstatě neuchopitelný, ponecháváme stranou, a sice marže obchodníků.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna v průběhu včerejšího obchodování vůči euru o pár haléřů posílila a posunula se zpět pod hranici 25,90 EUR/CZK. Pro trh zajímavější domácí čísla přijdou na řadu až příští týden, takže i dnes budou obchodování ovlivňovat především nálady na hlavních trzích. Vzhledem k absenci nových makročísel i dále se zhoršující pandemické situaci asi není pravděpodobné, že by koruna v nejbližších dnech zaútočila na nedávná lokální maxima.

Dluhopisový trh dnes čekají tři nové emise státních bondů, kterými chce MF dál ve světle plánovaného deficitu a dluhové služby posílit svoji pozici. Od začátku měsíce si však výnosy dluhopisů připsaly více než 20 základních bodů, a tak je pravděpodobné, že se tento vývoj propíše i do výsledků aktuálních aukcí.



Zahraniční forex

Včerejší vystoupení šéfa Fedu Powella v americkém Senátu mělo trhy dluhopisů uklidňující efekt, když výnosy dluhopisů reagovaly poklesem. Powell v holubičím duchu trhu signalizoval, že oživení v USA má daleko k tomu, aby bylo "hotové" (byť v úspěšném očkování vidí naději). V reakci na Powellova slova výnosy v USA poklesly na deseti letech o přibližně 5 bazických bodů, přičemž eurodolar příliš nereagoval.

Dnes si Powell svoje vystoupení zopakuje v dolní komoře Kongresu, přičemž se k němu přidá druhý muž Fedu Clarida a třetí žena (Fedu) L. Brainardová. Holubičí kampaň americké centrální banky dost možná bude pokračovat, což může eurodolar tlačit dále směrem k hranici 1,22.

Včerejší zasedání maďarské centrální banky (MNB) změny v měnové politice sice nepřineslo, avšak komentář z jednání bankovní rady se přece jenom nesl v lehce jestřábím tónu. V posledním odstavci MNB totiž uvádí, že bude bedlivě sledovat inflační tlaky v oživující ekonomice, které vznikají v reakci na vývoj na finančních trzích. Forint na tuto rétoriku reaguje pozitivně a daří se mu lépe než ostatním měnám v regionu.