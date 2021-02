Trhy v Evropě dnes začnou vlažněji. Investoři si budou překládat slova z Fedu

Evropské trhy v polovině týdne začnou obchodovat opatrněji a budou si překládat dopad včerejších slov šéfa americké centrální banky Fed Jerome Powella. Umírněným úvodem Evropa velmi pravděpodobně naváže na obdobný ranní vývoj na asijských trzích.

Futures pro německý akciový index DAX se pohybují od červené nuly do -0,1 %, pro francouzský index CAC kolem -0,2 % a pro britský index FTSE ve výraznější ztrátě -0,6 %.

Oživení ekonomiky Spojených států zůstává nerovnoměrné a neúplné. Bude tak trvat ještě nějaký čas, než centrální banka USA (Fed) začne uvažovat o změně své politiky, kterou přijala, aby pomohla zemi vrátit se k plné zaměstnanosti, zvedl včera před členy bankovního výboru Senátu šéf Fedu Jerome Powell. Slova, naznačující pokračující stimulaci po dlouhou dobu, přiměla americké akciové indexy umazat částečně ztráty. Celkově byl na trh vidět ústup z rizika, což jsme mohli vnímat třeba na akciích, Spojených s elektromobilitou, nebo průzračně na bitcoinu.

Sledovaným tématem investory je inflace, kde by prudší růst cen mohl donutit Fed zvýšit především krátkodobé sazby. V tomto směru byla slova Powella umírněním, inflace je dle něj stále „soft“ a Fed pokračuje ve svém postupu.

Zisk bank ve Spojených státech se loni snížil o 36,5 procenta na 147,9 miliardy dolarů (3,1 bilionu Kč). Banky loni kvůli pandemii nemoci covid-19 odložily do rezerv obrovské částky na ochranu před případnými ztrátami, zvláště v první polovině roku. Ve čtvrtém čtvrtletí však odvětví vykazovalo známky oživení z pandemie. Vyplývá to ze zprávy, kterou včera zveřejnila Federální společnost pro pojištění vkladů (FDIC).

Guvernér ČNB Rusnok komentuje pro Seznam Zprávy oblast hypoték. „Obecně úroky delších splatností na finančním trhu mají tendenci spíše stoupat, mírně. Vidíme to u státních dluhopisů, nejenom našich, ale i v zahraničí.

Úrokové sazby hypoték jsou velmi úzce provázány s dlouhodobějšími úrokovými sazbami obecně na finančním trhu, takže tam bych další pokles spíše neočekával, myslím si, že spíš jsme nastartováni na nějaký mírný růst,“ uvedl také.

Z ranních dat přinesla finální revize německého HDP za 4Q mezikvartální předhodnocení na +0,3 % z 0,1 %, z firemních čísel se dnes dozvídáme hospodaření Accor, Lloyds, Metrobank nebo Iberdrola.