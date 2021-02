Asijští výrobci čipů rychle navyšují produkci. Nedostatek prý ale ještě potrvá

Výrobci čipů v Asii usilovně pracují zvyšují svoje výrobní kapacity ve snaze odstranit globální nedostatek čipů. I podle těchto firem ale může trvat i mnoho měsíců, než se zadrhávající se nabídku podaří vyhladit. Poptávka po čipech je totiž v době neutuchající pandemie neustále velice silná.



Křemíkové čipy jsou hnacím motorem technologického světa. Jejich spotřeba během koronavirové pandemie prudce narostla, protože lidé si houfně objednávali nové počítače, herní konzole nebo televize. Obzvláště silně byl však zasažen automobilový průmysl, kde se čipy používají snad skoro ve všem – od posilovačů řízení přes infotainment systémy po parkovací čidla.



Montážní linky musely kvůli nedostatku čipů zastavit automobilky jako , Stellantis nebo Motores. S nedostatkem čipů se potýká i mladoboleslavská Škoda Auto z koncernu , která kvůli přetrvávajícímu nedostatku některých dílů na konci ledna zastavila výrobu v několika provozech a směnách. Situaci ještě zhoršily sankce bývalé americké administrativy proti některým čínským firmám.

Pod mimořádným tlakem jsou po letech nedostatečných investic především závody na osmipalcové čipy v asijském vlastnictví. Tyto provozy, které obvykle vyrábějí starší a méně sofistikované čipy, slouží většinou na výrobu polovodičů do aut.

Jenomže třeba čínská poptávka po autech se z koronavirové krize rychle otřepala. A o zájmu o mobily a notebooky v Evropě, USA a dalších oblastech bojujícících s protivirovými restrikcemi už byla řeč.

“Jsme nyní pod velkým tlakem,” uvedl Zhao Haijun, jeden z generálních ředitelů největšího čínského výrobce čipů Semiconductor Manufacturing International. Jeho firma minulý týden oznámily plány na zvýšení kapacity ve své výrobě 8palcových čipů. Frima ale také upozornila, že kapacity se nebudou zvedat tak rychle. Je totiž potřeba více času na pořízení strojů, kde se dodavatelský řetězec potýká s narušeními, která způsobily sankce uvalené administrativou někdejšího amerického prezidenta Trumpa.

TSMC, což je největší světový smluvní dodavatel čipů, “expeduje” svoje výrobky pro využití v autech skrze výrobu substrátových disků (waferů), což jsou základní disky z polovodičů. Kapitálové výdaje na tuto výrobu chce a na vývoj pokročilejších čipů chce letos zvednou na 25 až 28 miliard dolarů. To by bylo o 60 % víc, než kolik utratila loni.

Další tchajwanský výrobce United Microelectronics Corp plánuje letos za nové vybavení utratit 1,5 miliardy USD, o polovinu víc než loni. A jihokorejský SKHynix, který je druhým největším výrobce paměťových čipů na světě, urychluje svoje plány přemístit svoj závody na výrobu 8palcových čipů do Číny. Melo by mu to pomoci snížit náklady. Relokaci, kterou původně plánovala na dva roky, chce firma nyní uskutečnit co nejdříve.

Využít rostoucí poptávky po automobilových čipech chce také japonský výrobce čipů Renesas Electronics, který jedná o koupi anglo-nizozemského vývojáře čipů Dialog Semiconductor za zhruba 6 miliard dolarů v hotovosti.

Nedostatečná nabídka a rostoucí poptávka se také promítají do cen. UMC očekává v tomto roce nárůst cen čipů o 4 – 6 % kvůli překážkám na nabídkové straně, které by mohly trvat I několik dalších kvartálů. Renesas jednání o 15% zvýšení u automobilových čipů a o 10 až 20% zvýšení I jiných polovodičů.

Podle některých názorů ale vysoká poptávka nemůže trvat na věky. “Dříve či později dojde k přehřátí, nastane nějaký pokles nebo útlum,” domnívá se Fang Leuh, předseda Vanguard International Semiconductor, jehož největším jednotlivým akcionářem je TSMC.

Zdroje: Reuters, CNBC, ČTK