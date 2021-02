Bitcoin od počátku pandemie zdražil o 450 %. Dnes ale ztrácí výšku

Nejrozšířenější kryptoměna bitcoin zvýšila od konce loňského února, kdy začala koronavirová pandemie v Česku a dalších evropských zemích, hodnotu o 500 procent na současných 55.800 USD, tedy asi 1,2 milionu korun. V korunovém vyjádření byl růst 450 procent kvůli vývoji kurzu koruny k dolaru. Vyplývá to podle ČTK z výpočtů společnosti Bitstock.com. Dnes ale bitcoin klesá, naposledy o skoro 10 %.

V prvních měsících epidemie cena bitcoinu krátce klesla pod 4000 dolarů, tedy asi 90.000 korun. Kdo v té době kryptoměnu nakoupil, zhodnotil by do současnosti svou investici třináctkrát.

"Bitcoin od příchodu koronaviru ukázal, že se umí chovat jako digitální zlato, tedy být bezpečným přístavem v krizi. Na druhou stranu také prokázal výrazný progres. Růst ceny pozorujeme už delší dobu. A to nejen díky zakladateli a šéfovi Tesly Elonovi Muskovi, který do něj teď investoval," řekl ČTK ředitel Bitstock.com Martin Stránský.

Od prvních zmínek o výskytu covid-19 v ČR vzrostla cena bitcoinu zhruba o 750.000 Kč na dnešních 1,2 milionu korun. Místo malých investorů do této kryptoměny investují už i ti zkušenější, informovanější, odvážnější a jednotlivé obchody jsou výrazně vyšší než v roce 2017, dodal Stránský.

Zájmu o bitcoiny loni nahrávala extrémně expanzivní politika centrálních bank, která vyvolává obavu ze znehodnocení konvenčních úspor. Bitcoin díky růstu láká stále více investorů. Rizikem v případě jednorázové investice ale jsou velké pohyby ceny. Proto experti radí podobně jako u ostatních aktiv pravidelné nakupování každý měsíc za určenou částku.

Výkonnost bitcoinu za poslední rok, včetně aktuálního vývoje (-9,48 %):

měna trhy cena" src="/Fotobank/857dd88c-c72c-43bc-bd99-e70aaf07275b?width=500&height=751&action=Resize&position=Center" />

Zdroj: Coindesk.com

Poptávka po bitcoinech v Česku se za poslední rok zvýšila pětkrát. Objem nakupovaných kryptoměn jen letos v lednu podle Stránského přesáhl půl miliardy korun, což je o polovinu více než ve stejném měsíci loni. V minulém roce se za celý rok prodaly v Česku kryptoměny za čtyři miliardy Kč.

V neděli bitcoin vyrostl až na 58 350 USD, pak se ale stáhl a dnes naposledy prohluboval pokles na 10 %, ukazují data Bloombergu. Za poslední tři měsíce se jeho cena zhruba ztrojnásobila, likvidita se ale zhoršila, uvedl Nikolaos Panigirtzoglou z Chase. Tržní likvidita je pro bitcoin podle něj v současnosti mnohem nižší, než tomu je v případě zlata či S&P 500, “což implikuje, že I malé toky mohou mít velký cenový dopad,” napsal podle agentury Bloomberg v pátečním komentáři. Obchodní objemy jsou na spotovém trhu a trhu s futures úhrnem 10 miliard USD denně, zatímco u zlata to je 100 miliard USD denně.

Nadšenci bitcoinu tvrdí, že novým zdrojem poptávky jsou nyní institucionální investoři a firemní správci finančních prostředků a že token může jistit před riziky, jako je rychlejší inflace. Jiní ho vnímají jako ukázku spekulativního šílenství, které vyvolaly hedgeové fondy a intradenní obchodníci na trzích zaplavených peněžními stimuly.

Zdroje: ČTK, Bloomberg, Coindesk