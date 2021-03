Summers: Rizika se změnila, podobnost se šedesátými lety

Průzkumy podle Bloombergu ukazují, že nový fiskální plán americké vlády se líbí běžným lidem a ředitelům podniků. Je možné, že by se všichni mýlili? Na tuto otázku pravidelný host Bloomberg Markets a bývalý ministr financí Larry Summers odpověděl, že vedení firem se v minulosti mýlilo často. Je pravdou, že stimulace je dobrý nápad, ale ne v rozsahu, v jakém je plánována.



Summers zopakoval svou tezi, že kvůli novému fiskálnímu balíčku nebude dostatek zdrojů pro potřebné investice do infrastruktury. Dodal však, že Spojené státy by se vydaly směrem k obavám z inflace a ta by se nakonec skutečně zvedla, nebo by přišla „kolize mezi fiskální a monetární politikou“. Tato kolize by vznikla proto, že Fed by se snažil zabránit přílišnému růstu inflace a podle ekonoma podobné situace „obvykle nekončí dobře“.



„Není těžké vnímat ten rozpor, kdy na jedné straně máme ekonomiku s produkční mezerou ve výši 3 % HDP a fiskální stimulaci dosahující 9 % HDP,“ uvedl ekonom. Nebo se na věc lze dívat přes míru domácích úspor a výši deficitů, která ji vysoce převyšuje. Summers přitom souhlasí s tím, že vládní výdaje je třeba zvýšit směrem k investicím, a to kvůli pandemii a na pomoc řadě lidí. Nesouhlasí ale s rozsahem celkové stimulace, k níž se na jedné straně přidává Fed, který „drží plyn až u podlahy“.



Nelze předpokládat, že toto tempo celkové stimulace lze udržet dlouhou dobu bez toho, aby se dostavily problémy. Ty pocítí finanční trhy a podle ekonoma je možné, že se to začíná projevovat již nyní. Na dluhopisových trzích dochází k relativně prudkému růstu výnosů vládních obligací. Může to souviset s tím, před čím varuje Summers? Ekonom odpověděl, že s ekonomickým oživením je třeba čekat normalizaci sazeb a výnosů a „nikdo by neměl být otrokem trhů“. Na druhou stranu bychom ale neměli ignorovat rizika inflace a přehřátí ekonomiky.



Summers míní, že současná situace se v určitém smyslu může podobat šedesátým létům. Tehdy podle něj měli politici dobré úmysly, ale neodhadli, co všechno ekonomika snese a jaké jsou v ní volné kapacity. Pak se situace vymkla kontrole, přišla vysoká inflace. Na druhou stranu ale ekonom varoval před těmi, kteří s jistotou tvrdí, že vědí, co se v budoucnosti stane.



Ohledně vedení Fedu Summers míní, že je dobré, že v čele sedí Jay Powell, ale Summers si není jistý jeho tvrzením, že sazby nepůjdou nahoru bez toho, aby Fed předtím tento krok dlouho neavizoval. Nemusí se to totiž shodovat s cílem udržet cenovou stabilitu. Za rok už pak můžeme podle ekonoma řešit vážnou inflační situaci. Riziko inflace a finanční bubliny spolu s nadměrnou euforií a přehřátím ekonomiky je podle ekonoma nyní vyšší než riziko deflačních tlaků.



Zdroj: Bloomberg Markets



