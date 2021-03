Bidenův krizový balíček dostal definitivní zelenou v Kongresu

Americký prezident Joe Biden si včera připsal první legislativní vítězství svého mandátu, když jím prosazovaný balíček na zmírnění dopadů koronavirové krize dokončil cestu Kongresem. Sadu opatření v celkovém objemu 1,9 bilionu dolarů (skoro 42 bilionů korun) po úpravách v Senátu opět schválila Sněmovna reprezentantů, informovala agentura AP. Nyní už chybí jen prezidentský podpis, který je naplánován na pátek.

Balíček prodlužuje program federálních dávek v nezaměstnanosti, vyčleňuje prostředky na podporu škol, testování na koronavirus nebo na distribuci vakcín a zajišťuje také přímé platby Američanům ve výši až 1400 dolarů (bezmála 31.000 Kč). Obsahuje také několik obecnějších opatření na potlačení chudoby ve Spojených státech, což bylo předmětem kritiky Republikánské strany.



Pro Bidenův "záchranný plán" v Kongresu nehlasoval jediný republikán. Senátem po úpravách prošel poměrem 50 hlasů ku 49, ve sněmovně jej podpořilo 220 demokratů, zatímco proti bylo všech 210 republikánů a jediný demokrat. Průzkumy veřejného mínění ukazují, že iniciativa má podporu velké většiny veřejnosti včetně značné části republikánských voličů.



Bílý dům ji po definitivním schválení v Kongresu na twitteru označil za historický soubor opatření, který "otočí list" v boji proti pandemii nemoci covid-19 a nastartuje ekonomiku. "Těším se na to, jak Plán americké záchrany v pátek podepíšu v Bílém domě," dodal v prohlášení prezident Biden.



Nový zákon přináší už několikátý balík federální pomoci v době koronavirové krize, ale také zásadní rozšíření amerického systému sociálního zabezpečení. Obsahuje například roční program plošných dávek pro domácnosti s dětmi, který by podle zveřejněných odhadů mohl v kombinaci s dalšími opatřeními do konce roku v USA snížit míru chudoby o třetinu a zahájit cestu k omezení chudoby mezi dětmi na polovinu.



"Pro Bidena a demokraty zákon v podstatě představuje plátno, na které namalovali své základní myšlenky: že vládní programy mohou být pro miliony lidí přínosem, nikoli jen zátěží, a že uvolnění obřích částek pro tyto snahy může být lékem, nikoli jen prokletím," napsala AP. Demokratům podle ní dodalo odvahu i to, že většinu voličů příliš netrápí státní dluh, který se blíží k astronomickým 22 bilionům dolarů.



Podle republikánů si ale země nově schválené výdaje nemůže dovolit. "Tohle není záchranný návrh, není to krizový návrh. Je to dlouhý seznam levicových priorit, které předcházely pandemii," řekl lídr republikánů ve sněmovně Kevin McCarthy.



Prezident Biden, který prosazením téměř dvoubilionového plánu plní jeden ze svých hlavních slibů, plánuje balíček dál propagovat i po pátečním podpisu příslušného zákona. Jeho mluvčí Jen Psakiová včera avizovala, že hlava státu se následně vydá na turné napříč USA, aby schválená opatření vysvětloval voličům. Cílem Bidena a jeho stranických kolegů je podle listu The zdůraznit vlastní zásluhy na uvolnění ekonomické pomoci a politicky potrestat republikány za to, že ji nepodpořili.