Léková agentura EU doporučila vakcínu firmy Johnson & Johnson

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) dnes doporučila podmínečnou registraci vakcíny od americké firmy v zemích Evropské unie. Agentura to oznámila na svém webu s tím, že vakcínou je možné očkovat dospělé lidi. V pořadí čtvrtou očkovací látku proti covidu-19 budou moci členské země začít využívat po souhlasu Evropské komise, který v minulých případech následoval několik hodin po rozhodnutí EMA.



"Toto je první vakcína, kterou je možné používat v jedné dávce," uvedla šéfka EMA Emer Cookeová. Země EU již využívají vakcíny firem Pfizer/BioNTech, Moderna a , které se všechny aplikují ve dvou dávkách.



EMA dospěla k závěru, že data z průběžného hodnocení americké vakcíny dostatečně prokazují její bezpečnost a účinnost, která dosahuje 67 procent. Dříve schválené vakcíny jsou přitom účinné ve více než 90 procentech případů, například u látky firmy však EMA nehodnotila použití u starších lidí.



Na rozdíl od již využívaných látek není vakcínu nutné skladovat ve velmi nízkých teplotách, vydrží až tři měsíce v běžné lednici, což by mělo usnadnit distribuci.



Protože byla schválena podmínečně, musí její výrobce průběžně v následujících dvou letech dodávat další klinická data. Další testy by měly mimo jiné prokázat, jak dlouho vakcína chrání před covidem-19 či jak dobře brání závažnému průběhu nemoci.



Nová vakcína má pomoci zrychlit dosud pomalé tempo očkování, v němž unijní země výrazně zaostávají za Spojenými státy či Británií. Firma je připravena začít vakcínu dodávat do Evropy od dubna, do poloviny roku by měla unijním zemím doručit 55 milionů dávek. Celkem má EU na základě společné smlouvy získat 200 milionů dávek s možností stejné množství přednostně dokoupit.



Unie by tak do léta měla mít k dispozici pro svých 450 milionů obyvatel téměř půl miliardy dávek různých vakcín. EMA v současnosti hodnotí ještě látky od firem CureVac a Novavax a také ruskou vakcínu Sputnik V. Její nasazení bez unijní autorizace schválilo Maďarsko a debata se o něm vede v Česku a na Slovensku.