Automobilka BMW loni navzdory pandemii vykázala zisk

Německému výrobci luxusních vozů loni klesl čistý zisk o 23 procent na 3,86 miliardy eur (asi 101 miliard Kč). Kvůli pandemii sice musel v prvním pololetí zavřít továrny, ve zbylých šesti měsících se mu ale dařilo mnohem lépe, takže do letošního roku mohl vystartovat "s příznivým větrem v zádech", uvedl ve svém dnešním sdělení.



Provozní zisk ve druhé části roku byl o 9,8 procenta vyšší než ve stejném období roku 2019. Mnichovské automobilce pomohlo především silné ekonomické oživení v Číně, kde prodej za loňský rok překonal rok předchozí o 7,4 procenta, a pomohl tak vykompenzovat pokles v jiných regionech.



Zisk před zdaněním se snížil téměř o 27 procent na 5,2 miliardy eur. Automobilka uvedla, že v zisku byla po celý rok s výjimkou druhého čtvrtletí. Tržby ve srovnáním s rokem 2019 klesly o pět procent zhruba na 99 miliard eur.



V samotném čtvrtém čtvrtletí se čistý zisk zvýšil téměř o pětinu na 1,68 miliardy eur. Tržby se v období od října do konce prosince zvýšily jen mírně, a to na 29,5 miliardy eur.



Čínský trh loni pomohl k zisku i rivalovi . Výrobce mercedesů loni dokázal navzdory pandemii zvýšit provozní zisk o 53 procent na 6,6 miliardy eur.