Petr Dufek: Stavebnictví i v úvodu letošního roku pokleslo

Oproti prosinci se stavebnictví sice vedlo o něco lépe, nicméně v meziročním srovnání se jeho výroba snížila o 5,2 % a tento pokles jde jednoznačně na vrub pozemnímu stavitelství. Jako každý rok do lednových výsledků stavebnictví však promlouvá počasí, které umožňuje nebo naopak neumožňuje pokračovat v rozestavěných projektech. A proto není náhodou, že i výkon stavebnictví je v lednu obvykle z celého roku nejnižší. A letošní leden nebyl z pohledu počasí rozhodně vlídný.



Z pohledu již dříve zveřejněných zakázek i průzkumů mezi firmami je vidět, že firmy trápí především nedostatek zaměstnanců spíše než nedostatek práce. A v tomto směru se nejspíš situace nezmění ani v nejbližších měsících. Lockdown zasahuje stavebnictví jen nepřímo, a tak hlavním problémem je dostatek kvalifikovaných i pomocných pracovníků. Takže v tomto směru žádná změna.



A bohužel změna k lepšímu není vidět ani v případě bytové výstavby. Ta již od začátku loňského roku klesá a ani letošní leden nedává naději na změnu tohoto trendu. Byť poptávka dál tlačí ceny bytů nahoru, staví se stále méně. Je to však spíše institucionální problém, respektive byrokratický problém, který nedovoluje flexibilnější výstavbu v časech boomu poptávky. Ne náhodou je tak ČR na ostudném 157. místě na světě v řebříčku Světové banky, pokud jde o stavební řízení.



Z pohledu zakázek by měly mít stavební firmy dostatek práce na to, aby stavebnictví konečně vybředlo z červených čísel. Otázkou je, zda se jim podaří získat zpět chybějící zahraniční zaměstnance nebo zda některé instituce nezačnou krátit své stavební investice z důvodu obavy o vývoj rozpočtových příjmů. V oblasti bytové výstavby však obrat ani v nejbližších měsících očekávat nelze.