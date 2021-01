Stavebnictví v listopadu zpomalilo meziroční pokles na 8,4 %

Stavební výroba v Česku loni v listopadu zpomalila meziroční propad. Snížila se o 8,4 procenta, v říjnu to bylo o 10,5 procenta. Pozemní stavitelství, kam spadá výstavba bytů, kanceláří nebo skladů, se ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku propadlo o 11,6 procenta. Inženýrské stavitelství, tedy zejména dopravní výstavba, klesla o 1,3 procenta. Meziměsíčně byla stavební produkce po vyloučení sezónních vlivů vyšší o 0,9 procenta. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).



"Situace ve stavebnictví se v listopadu mírně zlepšila. Produkce je sice stále v meziročním poklesu, ale ve srovnání s říjnem zaznamenala meziměsíční růst," uvedla vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ Petra Cuřínová. Dodala, že tahounem je nadále inženýrské stavitelství, které vychází ze segmentu velkých firem. Stavební úřady v listopadu doháněly manko z předchozích měsíců, počet i objem povolení rostl, stejně jako bytová výstavba.



Stavebních povolení vydaly úřady v listopadu 7262, meziročně o 3,7 procenta více. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 36,9 miliardy korun a ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 vzrostla o 22,9 procenta.



V listopadu začala výstavba 2792 bytů, což bylo meziročně o sedm procent více. Zvýšila se zejména výstavba v bytových domech, a to o 84 procent, naopak v rodinných domech výstavba bytů o devět procent klesla. Stavbaři v listopadu dokončili 3771 bytů, meziročně o 7,5 procenta více. O třetinu se zvýšil počet dokončených bytů v bytových domech, bytů v rodinných domech mírně ubylo.



Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve stavebnictví se loni v listopadu meziročně snížil o 1,9 procenta. Jejich průměrná hrubá měsíční mzda proti listopadu 2019 vzrostla o 6,6 procenta.



Údaje o meziročním vývoji stavební produkce statistici uvádějí po očištění o vliv počtu pracovních dnů.