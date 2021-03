Kostin: Z hlediska rizika a návratnosti stále nejlepší americké trhy

Pokud rostou sazby, investoři se na dluhopisových trzích přesouvají k obligacím s kratší durací. A ten samý princip platí na akciích, kde dochází k přesunu od technologických firem k akciím s tokem hotovosti posunutým blíže k současnosti. Těmi jsou obecně cyklické tituly. A to vysvětluje současnou rotaci od technologií k cyklickým akciím. Pro CNBC to uvedl hlavní stratég David Kostin. Z celkového hlediska pak dochází ke zlepšení fundamentu jak díky přicházející stimulaci, tak vlivem pokračujícího tempa vakcinace.



V letošním roce by měl akciím pomáhat přesun hotovosti z trhů krátkodobých obligací. Podle stratéga by dokonce tento faktor měl být z hlediska akcií významnější než samotná stimulace. Které trhy by na tom mohly být letos nejlépe? Stratég poukázal na to, že akcie v Evropě mají strukturálně nižší valuace, což je dáno zejména menším podílem technologických firem. Ty tvoří asi 7 % evropských trhů, zatímco v USA je to přibližně 25 % celkové kapitalizace. Takže z vyšších valuací amerického trhu nelze přímo dedukovat, že Evropa je atraktivnější.



Z celkového pohledu očekávaného rizika a návratnosti z toho americké trhy podle Kostina vycházejí stále lépe než Evropa, a to jednak díky samotnému ekonomickému výhledu a také kvůli tempu vakcinace. Pozoruhodný je sice objem peněz, který teče obecně do mezinárodních akcií, nicméně s ohledem na riziko jsou Spojené státy nejatraktivnější, zopakoval Kostin.



Stratég hovořil o mohutném růstu popularity takzvaných SPAC. Jde o společnosti, které vstupují na burzu bez vlastních podnikatelských aktivit a pak se snaží o akvizici jiné firmy, které tím umožní vstup na trh bez tradičního IPO. Podle stratéga jsou SPAC nyní významným zdrojem nového kapitálu, který míří na trh. Nyní existuje obrovské množství těchto firem, které hledají vhodné akviziční cíle.



Tyto akviziční cíle jsou přitom podle stratéga svou povahou často firmy s dlouhou durací toku hotovosti (tedy ty, o kterých hovořil na začátku rozhovoru). Kupované společnosti jsou totiž mnohdy mladé firmy, u kterých se očekává vysoký růst a generování hotovosti až za delší období. Je ale tok peněz, který jde do tohoto segmentu trhu, udržitelný? Kostin míní, že rozhodující zde bude výše sazeb – pokud je bude Fed držet stále u nuly, zůstane atraktivita SPAC vysoká. K tomu stratég dodal, že již delší dobu v USA klesá počet obchodovaných firem a tento nový jev by mohl uvedený trend pomalu obracet. Plánováno je totiž asi 500 transakcí a to již je z hlediska celého trhu podstatné číslo.



Zdroj: CNBC, Youtube