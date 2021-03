Blatný: Nouzový stav bude dál potřeba, opatření výrazně nezmírní

Vláda se nad návrhem dalších úprav protiepidemických opatření proti covidu-19 po 21. březnu znovu sejde ve čtvrtek. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) nebude doporučovat zrušení zákazu pohybu mezi okresy, možné je podle něho uvolnění volnočasových aktivit na celý okres. Bude také potřeba znovu požádat o prodloužení nouzového stavu, řekl Blatný na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády.



"Situace se vyvíjí ani ne úplně kriticky, ale ani ne tím úplně nejoptimističtějším scénářem," uvedl Blatný. Není podle něho pochyb, že opatření jsou funkční a vedla k zastavení růstu počtu nově nakažených. Je třeba to vyhodnocovat i po krajích. "Je vidět, že v krajích, které na tom byly dříve špatně, jako je Královéhradecký a Karlovarský, se situace zlepšuje. Přesun na moravské kraje je pomalejší," dodal.



Základním problémem je podle něho velký počet lidí ze zranitelných skupin, kteří jsou denně pozitivně testováni. V posledních dnech je to podle Blatného 1500 až 2000 lidí denně, až třetina z nich skončí v nemocnicích. "Dalších zhruba deset dní bude do nemocnic proudit zhruba 550 až 600 lidí denně," dodal. V současné době je v nemocnicích kolem 8300 pacientů s covidem-19. Blatný v minulosti mluvil o tom, že cílem je dosáhnout asi 3000 hospitalizovaných s covidem-19.



S největší pravděpodobností tak podle něj nebude možno uvolnit po 21. březnu některá z nejpřísnějších protiepidemických opatření zavedených 1. března. "Určitě nebudu doporučovat uvolnění opatření zakazujícího pohyb mezi okresy. I s ohledem na nadcházející velikonoční svátky," uvedl ministr. Předčasné uvolnění by podle něj mohlo vést k podobné situaci jako byl nárůst počtu nových nákaz po Vánocích.



Od začátku března byla v ČR přijatá zatím nejpřísnější protiepidemická opatření za celý rok trvání epidemie covidu-19. Lidé musí nosit respirátory nebo podobně účinnou ochranou dýchacích cest vevnitř v budovách a venku v zastavěném území. Je také zakázaný pohyb mimo okres bydliště kromě cesty do práce, k lékaři či dalších výjimek, na hranicích okresu to kontroluje policie a armáda. Při volnočasových aktivitách lidé nesmějí opouštět katastr své obce. Od začátku března také postupně nabíhá povinnost testovat pro firmy a úřady.