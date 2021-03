Průmysl v mírném plusu, slabší zakázky jsou ale předzvěstí zpomalení

Průmysl zahájil nový rok s poměrně dobrými výsledky. Produkce tohoto našeho největšího odvětví se meziročně zvýšila o necelé procento a zásluhu na tom měl chemický průmysl a výrobci kovových výrobků. Automobilový průmysl tentokrát mírně zaostával a jeho výroba se snížila o symbolické tři desetiny procenta. Alespoň to vyplývá z čísel, která zohledňují rozdílný počet dnů mezi letošním a loňským lednem. Pokud by se dva letos chybějící dni nezohlednily, vypadaly by výsledky podstatně hůř (-4,4 % za celý průmysl, respektive -7,9 % za výrobu aut).



Zajímavý je i nadále vývoj zaměstnanosti, která se v tomto odvětví meziročně snížila o 3,5 %, a mezd, jež tentokrát stagnovaly. Je zatím předčasné hovořit o tom, jestli firmy sázejí spíše na zrušení superhrubé mzdy než na navyšování mezd, nicméně je pravděpodobné, že růst mezd zůstane u tohoto největšího tuzemského zaměstnavatele velmi umírněný.



Pohled na nové zakázky dává tušit, jak se průmyslu bude dařit v dalších měsících. A na rozdíl od průzkumů statistika lednových objednávek nevypadá až tak impresivně. Výrazný je pokles tuzemských zakázek, který jde na vrub pokračujícímu lockdownu, zatímco objednávky ze zahraničí pokračují v solidním růstu. Slabší byly i objednávky v automobilovém průmyslu, který se potýká s uzávěrkami ve významné části Evropy, kam směřuje většina tuzemské produkce.



Shrneme-li dnes zveřejněná čísla z průmyslu, tak jsou mírně pozitivní, nicméně slabší zakázky jsou předzvěstí zpomalení v dalších měsících. Nejistotu představuje nedostatek některých komponent pro automobilový průmysl i rostoucí ceny některých surovin a komponent. V každém případě průmysl bude dál sehrávat stabilizační roli pro celé hospodářství, minimálně po celé první pololetí.