Noční zprávy a šermování cly. Trump přepíná trhy na vyšší ostražitost

Vypadá to, že ještě než se nově zvolený americký prezident ujme úřadu, budou se muset hráči na finančních trzích přepnout do módu známého z let 2017-20. Neznamená to nic jiného než být připraveni na potenciálně vlivné zprávy chodící v kteroukoli denní či noční hodinu ze sociálních sítí. A primární zřejmě už nebude bývalý Twitter, ale Trumpova Truth Social, které to nepochybně pomůže k větší návštěvnosti.



Zatímco se investoři těšili, že nominovaný ministr financí možná přinese umírněnější politiku či opatrnější implementaci hlavních bodů programu nové vlády, Donald Trump takové vyhlídky utlumil. V noci napsal, že hodlá bojovat proti drogám a imigraci navýšením cel, a to ve výši 25 procent na veškerý dovoz z Kanady a Mexika a dodatečných 10 procent na dovoz z Číny.

Nečekanost zprávy zapůsobila i tentokrát, takže jsme viděli posílení dolaru hlavně vůči dotčeným měnám či negativní tlak na akcie. Když se ale podíváme na Evropu, dopad není dramatický. Eurodolar se po zhoupnutí vrací lehce nad 1,0500, klíčové evropské akciové indexy jsou v záporu zhruba o půl procenta a větší ztráty vidíme jen místy na periferii (Španělsko, Itálie). Americké akciové futures se drží kolem včerejška. Dluhopisové výnosy pak mají tendenci se lehce zvedat.

Stejně jako si trhy znovu zvykají na nečekaná oznámení, si samozřejmě vzpomínají i na styl uplatňovaný v prvním Trumpově funkčním období. Vyhrožování cly je typickou přípravou pozice na vyjednávání, v tomto případě hlavně kolem nové severoamerické obchodní dohody. Ta stará Trumpovi evidentně nevyhovuje, třebaže ji před pár lety sám dojednal. Detaily se nyní neřeší, ale ve skutečnosti budou důležité. Třeba plošná cla na kanadský dovoz z pohledu americké ekonomiky vůbec nedávají smysl, protože hlavní částí dovozu jsou energie a USA by tak dosáhly hlavně navýšení nákladů. Klíčovou informací je tak pro nás hlavně to, že se po změně vlády věci dají do pohybu nejspíš poměrně rychle. A otázkou tak je – jak velký bude „útok cly“ na Čínu nebo EU?

Co se týče plánovaných událostí, tak dnes najdeme v kalendáři americkou spotřebitelskou důvěru či prodeje nových domů. První z čísel by mohlo v případě překvapení mít přechodný vliv na obchodování, neboť síla spotřebitele je jednou z proměnných vstupujících do rozhodování Fedu. Ten poté večer zveřejní zápis z posledního měnového zasedání.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:56 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.2890 -0.0712 25.3405 25.2704 CZK/USD 24.0410 -0.2862 24.2650 24.0360 HUF/EUR 411.4238 0.4365 411.9527 409.5029 PLN/EUR 4.3159 0.0811 4.3274 4.3068

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6228 0.2104 7.6248 7.5556 JPY/EUR 161.7045 -0.0263 162.0144 160.5969 JPY/USD 153.7350 -0.2540 154.4890 153.5465

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8353 0.0545 0.8365 0.8331 CHF/EUR 0.9312 0.1097 0.9316 0.9271 NOK/EUR 11.6838 0.3543 11.7142 11.6204 SEK/EUR 11.5257 -0.0772 11.6569 11.5236 USD/EUR 1.0519 0.2156 1.0521 1.0425

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5396 0.1398 1.5542 1.5366 CAD/USD 1.4089 0.7156 1.4178 1.3982