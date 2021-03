Dalio: V téhle době stupidní dluhopisové ekonomie kupujte cokoli

Ray Dalio je již dlouho známý tím, že pohrdá hotovostí při čím dál větším tisku peněz a inflaci. Nicméně tento investor a miliardář nyní říká, že i dluhopisy mohou být špatnou sázkou. Co doporučuje nakupovat?

"Ekonomie investování do dluhopisů (a většiny finančních aktiv) je teď stupidní," uvedl v příspěvku na LinkedIn. „Kvůli omezením toho, jak nízko úrokové sazby mohou jít, se ceny dluhopisů blíží jejich horním cenovým limitům, což je z krátkodobého pohledu sázka s relativně nízkým rizikem.“

„Sledujte centrální bankéře. Pokud zvyšují nákup dluhopisů, když úrokové sazby rostou v čele s dlouhodobými úrokovými sazbami a když jsou trhy a ekonomika silné, pak to signalizuje, že mají problémy s nabídkou / poptávkou,“ uvedl Dalio. „Sledujte také rychlost změn zavádění stimulů vzhledem k efektu, které mají na zdraví ekonomiky. Čím více stimulů se aplikuje na jednotku růstu, tím méně jsou účinné a tím vážnější situace je.“

S rostoucím objemem vládního dluhu a „klasickou dynamikou bublin“ u mnoha různých tříd aktiv Dalio doporučuje „dobře diverzifikované“ portfolio nedluhových a nedolarových aktiv. „Do trhů a do ekonomiky se vložilo tolik peněz, že trhy jsou jako kasino, kde si lidé hrají s legračními penězi.“

Pokud bychom pro vodítko do budoucnosti použili historii a logiku, pak tvůrci politiky, kterým chybí peníze, zvýší daně a nebudou se jim líbit ani pohyby kapitálu z dluhových aktiv a do jiného typu aktiv a do jiných daňových lokací, takže by mohli uvalit zákaz pohybu kapitálu na aktiva (např. zlato, bitcoiny atd.) a lokace, domnívá se Dalio. Tyto daňové změny mohou být více šokující, než se očekávalo. USA by tak mohly být vnímány jako místo, které je pro kapitalismus a kapitalisty nehostinné, dodává.

"Raději než abyste dostali zaplaceno méně než inflace, proč si místo toho nekupovat věci - jakékoli věci - které se budou rovnat inflaci nebo lépe?" Dalio si myslí, že může být dokonce vhodná doba, kdy si půjčit hotovost na nákup výnosových nedluhových investičních aktiv.

"Věřím, že hotovost je a nadále bude odpad (s výnosy, které jsou výrazně negativní vzhledem k inflaci), takže se spíše vyplatí a) půjčit si hotovost, než ji držet jako aktivum, a b) nakupovat aktiva nedluhových investic s vyšší návratností. “

"Věřím také, že aktiva ve vyspělých rozvinutých zemích s rezervními měnami budou výkonem za asijskými trhy (včetně čínského) rozvíjejících se zemí," napsal a dodal, že držba čínských dluhopisů mezinárodními investory rychle roste.

