Petr Dufek: Česko má stále nejvíc volných pracovních míst v celé EU

Situace na jednotlivých trzích práce unijních zemí sice zůstává napjatá, ale i zde se začíná snad pomalu stabilizovat. Svědčí o tom nejenom vývoj nezaměstnanosti na přelomu roku, ale statistiky volných pracovních míst.

Míra volných pracovních míst, která vyjadřuje podíl volných míst na celkovém počtu pracovních míst v ekonomice, se po výrazném propadu ovlivněném recesí v první polovině loňského roku znovu odrazila ode dna a v závěru roku se dostala na 1,8 %. Byla tak o 0,4procentního bodu pod úrovní roku 2019 a zůstala tak i hluboko pod úrovní evropské nezaměstnanosti, která se v té době pohybovala nad úrovní sedmi procent. Navíc zatím ještě nová pracovní místa začala přibývat jen v Německu a ve Švédsku, takže o celkovém zlepšení situace nemůže být ještě řeč.

Nejpříznivější situace z pohledu volných míst přetrvávala i v závěru loňského roku v Česku. To si s pětiprocentní mírou volných míst udrželo i výrazný náskok před Německem (3 %) a Belgií (2,9 %). Znamená to, že navzdory výraznému propadu ekonomiky zůstává část pracovních míst stále neobsazená (i když nelze vyloučit, že část z nich už neexistuje). V podnikatelské sféře české ekonomiky sice míra volných míst postupně klesá, nicméně s 6,4 % je v evropském měřítku naprosto bezprecedentní.

Pokud se podíváme do jednotlivých odvětví, tak 4,5 % míst zůstává neobsazených v průmyslu a 7,4 % v tržních službách. Zcela bezprecedentní je situace ve stavebnictví, kde zůstává až 13 % míst volných. Je to jen další doklad toho, jak je stavebnictví ve vleku nedostatku kvalifikovaných i pomocných pracovníků.

Trochu pochybností může vyvolávat poměrně vysoký podíl neobsazených míst i v rámci odvětví HORECA, která prožila téměř celé minulé čtvrtletí v lockdownu a do dalšího vstoupila už se začátkem roku nového. Proto alespoň data z této části nepřeceňujeme.



Zásoba volných pracovních míst je pro ČR jistotou, která spolu s vládní podporou (Antivirus) zabránila rychlému růstu nezaměstnanosti. Už od poloviny loňského roku zde nezaměstnanost vzrostla v podstatě jen symbolicky, nicméně to vůbec neznamená, že dál neporoste. Vzhledem k prodlužování lockdownů do dalšího čtvrtletí, je brzké oživení nejisté, stejně jako letní turistická sezóna.