Důvěra britských spotřebitelů stoupla nejvýše za rok

Důvěra britských spotřebitelů stoupla tento měsíc nejvýše za rok. Spotřebitelé stále více věří, že oživení ekonomiky z pandemie se blíží a že z toho budou mít prospěch. Ukázaly to výsledky průzkumu, které dnes zveřejnila společnost GfK. Index spotřebitelské důvěry se podle ní v tomto měsíci zvýšil na minus 16 z únorových minus 23 bodů. Údaj je stále pod svým dlouhodobým průměrem, který činí minus devět bodů, zlepšily se však všechny komponenty indexu.



Ekonomové v anketě agentury Reuters očekávali, že index vystoupí na minus 20 bodů.



Zpráva přichází den poté, co britská centrální banka uvedla, že oživení ekonomiky nabírá na rychlosti díky očkování proti covidu-19. Bankéři jsou však rozděleni ohledně dlouhodobějších vyhlídek.



Podle GfK se tento měsíc výrazně zlepšilo očekávání ekonomického výhledu a osobních financí. V případě osobních financí index vystoupil nejvýše za tři roky.



"Pokud se tato zlepšená nálada promítne do výdajů, mohlo by to pomoci zvrátit některé ekonomické škody, které Británie utrpěla," uvedl ředitel GfK pro klientské strategie Joe Staton. Další zlepšení by podle něj mohlo přijít v nadcházejících měsících.



Britská ekonomika loni zažila nejhorší propad za 300 let - hrubý domácí produkt (HDP) klesl o deset procent. Británie má také největší počet úmrtí s covidem-19 v Evropě, více než 125.000.



Země rychle očkuje, mnoho ekonomů ale očekává, že v prvním čtvrtletí ekonomika klesne o dvě procenta. To by však byla jen polovina ve srovnání s prognózou, kterou minulý měsíc zveřejnila centrální banka.