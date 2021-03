Korekce ropy a strach z transakční daně. Evropské trhy navazují na americký pokles

Propad na amerických akciových trzích v druhé půli včerejšího amerického obchodování příliš neladil s příznivým vývojem na dluhopisech a vcelku stabilním dolarem. Ačkoli téma výnosů zůstává mezi klíčovými, tentokrát je třeba hledat negativní impuls jinde.

Vidíme ho především v prudkém propadu ropy a strachu z amerických daní. V případě ropy zřejmě sehrál roli zejména předchozí prudký růst a vysoká převaha pozitivních sázek, ze kterých vyplynula technická korekce. V případě daní nejde o ty firemní, kterými by Bidenova vláda mohla v budoucnu lepit díry v rozpočtu, ale o daň transakční.

V americkém Senátu byl opětovně předložen návrh na zavedení transakční daně z prodeje akcií, derivátů a dluhopisů, krom krátkodobých. Není to sice poprvé a tento návrh byl už jednou odmítnut v roce 2019, ale nyní po ovládnutí Kongresu demokraty může mít o dost větší šanci na úspěch. Tedy i pro trhy jde nyní o větší hrozbu.

Jen z obchodů na akciích zahrnutých v S&P 500 by měsíčně daň ve výši 0,1 pct odčerpala řádově 1-1,5 mld. USD, to je však jen část postiženého trhu. Celkově by hrozil útlum obchodování a zřejmě podstatné narušení teze o nové vlně retailových peněz valících se na trh díky fiskální pomoci.

Na druhou stranu, tržní reakce by odpovídala především prvotnímu strachu z neznámého. I na demokratickou stranu by šlo o poměrně radikální krok, takže záleží, jak moc by převážily levicové proudy bojující proti neproduktivnímu obchodování, nerovnostem atp. Zatím to vypadá, že navrch nemají. Navíc z dosavadních zpráv nevyplývá, že by šlo o návrh, který má nyní nějakou časovou prioritu.

Jestli šlo včera v USA opravdu hlavně o ropu a daně, trh by se podle nás měl koncem týdne zklidnit a ztráty zmenšovat. Čekáme, že dluhopisy a inflační očekávání začnou znovu určovat tempo a jejich dnešní vývoj je zatím příznivý. Výnosy míří lehce dolů a očekávání zrcadlená v breakeven sazbách se nezvedají. Navíc konec týdne nepřinese žádná podstatná makrodata. A ropa se odráží o 1,6 procenta zpět nahoru.

Hlavní akciové trhy v Evropě klesají zhruba o půl procenta. Eurodolar se od 1,19 odrazil o něco výš a obchoduje se na 1,1925. Zlato je o půl procenta v plusu. Na koruně ani pražské burze nesledujeme žádný markantní dopad událostí na hlavních trzích.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:29 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 26.1277 -0.0428 26.1578 26.0924 CZK/USD 21.9330 0.0160 21.9545 21.8685 HUF/EUR 367.8342 -0.2009 369.0421 367.4644 PLN/EUR 4.6197 -0.0233 4.6246 4.6135

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7499 -0.1431 7.7646 7.7474 JPY/EUR 129.4910 -0.2772 129.9967 129.4640 JPY/USD 108.6950 -0.2377 108.9310 108.5940

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8544 -0.1706 0.8570 0.8536 CHF/EUR 1.1054 -0.1454 1.1059 1.1040 NOK/EUR 10.1313 -0.1702 10.1680 10.1082 SEK/EUR 10.1530 0.0345 10.1605 10.1308 USD/EUR 1.1913 -0.0587 1.1937 1.1911

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.2877 -0.0386 1.2948 1.2865 CAD/USD 1.2473 -0.1529 1.2512 1.2462