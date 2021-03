Máte 93 milionů dolarů? Možná byste dokázali zvednout bitcoin o 1 %

Větší investice do bitcoinu mohou znatelně pohnout cenou. Nejznámější a největší kryptoměna na světě stoupla letos zatím dvojnásobně. Peníze do ní lijí instituce i drobní investoři, nemluvě o mediálně průrazné investici od a nákupech od MicroStrategy. Proti předešlému kvartálu jsou nárůsty dvojciferné, odhaduje . V případě institucionálních toků hovoříme v tomto kvartálu až o 20 % v dolarovém vyjádření a o 90 % u retailu. Cenou bitcoinu přitom tyto peníze mohou hýbat víc, než by tomu bylo u jiných aktiv, domnívají se analytici Bank of America.

„Bitcoin je velmi citlivý na zvýšenou dolarovou poptávku,“ napsali podle agentury Bloomberg ve středečním komentáři. „Čistý přítok do bitcoinu odpovídající částce pouze 93 milionů dolarů znamená podle našich odhadů ve výsledku cenové zhodnocení v řádu 1 %, zatímco v případě zlata by se taková částka blížila 2 miliardám USD, 20krát více.“

„Naopak stejná analýza u amerických státních dluhopisů se splatností 20 let a více ukazuje, že toky peněz v řádu mnoha miliard nemají na jejich ceny signifikantní dopad, což poukazuje na mnohem větší a stabilnější povahu trhů s americkými Treasuries.“

Kryptoměny ovšem získávají na důvěryhodnosti i jako třída aktiv. Trh s robustními produkty a deriváty se totiž vyvíjí, do hry se vkládají institucionální investoři a dochází k apreciaci cen.

Bitcoin někteří vnímají jako přitažlivou digitální alternativu ke zlatu, nebo jako možné útočiště před inflací, vzhledem ke svojí omezené nabídce. Někteří ho ale považují za spekulativní bublinu. Znepokojení vyvolávají i problémy jako užití energií a aktuální hodnota.

BofA k tomu poznamenává, že zhruba 95 % všech bitcoinů vlastní top 2,4 % adres s největšími bilancemi, a bitcoin je tudíž “ coby platební mechanismus nebo investiční nástroj nepraktický”.

“I když většinu pohybu ceny bitcoinu diktuje spekulativní nálada, velké a rychlé pohyby nahoru či dolů lze vysvětlit nedostatkem obousměrné likvidity v daném časovém okamžiku,” tvrdí Jeffrey Halley, analytici ze společnosti Oanda.

Další faktor, který by mohl zvyšovat cenu, je skutečnost, že největší držitelé jednoduše drží, tvrdí BofA. Mnoho „velryb“, čili držitelů institucionálních účtů, ve skutečnosti bitcoin raději nakupuje, než prodává.

“Když se podíváme na detailní blockchainové záznamy, vidíme, že největší adresy od začátku pandemie jako celek neprodávaly.”

Podle nich se ale i tak všechno nakonec vrací zpět k penězům proudícím do bitcoinu. “Co v posledních letech, a především v roce 2020 způsobilo enormní tlak na růst cen bitcoinu?” ptá se také americká banka. “Odpověď je jednoduchá: skromné přítoky kapitálu”, citoval je také Bloomberg.

Výkonnost bitcoinu za poslední tři měsíce (k 18. 3. 2021) podle Coindesk:

Zdroj: Bloomberg, Coindesk