Šéf kryptoburzy BTCC o bitcoinu: V létě za 100, možná i 300 tisíc dolarů a pak se může vzpamatovávat roky...

Růstová fáze, v které je nyní bitcoin, se ještě může udržet a cena této nejznámější kryptoměny by se mohla zvýšit o dalších 400 procent. Dostala by se tak zhruba na 300.000 dolarů (6,5 milionu Kč). Myslí si to spoluzakladatel a bývalý šéf kryptoměnové burzy BTCC Bobby Lee, který ale vychází čistě z grafů technické analýzy. Pokud by se jeho předpoklad naplnil, existuje riziko, že bitcoin z maxima prudce klesne a vzpamatovat se nemusí i několik let.



"Cyklus býčího trhu u bitcoinu přichází každé čtyři roky a ten současný je obrovský," upozorňuje Lee, který teď vede firmu zajišťující kryptoměnové platby Ballet. "Já si myslím, že letos v létě se opravdu může dostat i nad 100.000 USD," cituje ho server CNBC.



Souslovím býčí trh se označuje období, kdy ceny vybraného aktiva, ať už jsou to akcie, dluhopisy, zlato či kryptoměny, vytrvale rostou. Růst střídá jen mělký pokles, po kterém se ceny zvýší ještě více. Opakem je medvědí trh, tedy vytrvalý pokles cen.

Graf: Bitcoin dle BTCC





Dva silné cykly býčího trendu se v případě bitcoinu objevily v posledních osmi letech, řekl Lee v pořadu televize CNBC Squawk Box Asia. Ten poslední byl v roce 2017, kdy se cena bitcoinu dostala téměř na 20.000 USD ze zhruba 1000 USD, kde byla v průběhu roku.



Do začátku letošního roku bitcoin vstoupil růstem na 30.000 USD, což bylo jeho dosavadní maximum. S několika výkyvy se v polovině března vyšplhal až nad 60.000 USD a v současné době se pohybuje kolem 57.000 USD. Lee však zdůraznil, že si není jist, zda se může cena z úrovní začátku letošního roku zdesetinásobit a vystoupit na 300.000 USD, jak předpokládá na základě dosavadního vývoje.



"Může jít dolů docela výrazně, a právě v té chvíli ta bublina splaskne," upozorňuje Lee. "V odvětví kryptoměn tomu říkáme 'bitcoinová zima' a trvat to může dva nebo tři roky," dodal. Investoři by podle něj měli počítat s tím, že cena bitcoinu může z historického maxima spadnout až o 80 nebo 90 procent. "Bitcoin výrazně kolísá, ale ten přínos podle mého názoru rizika vyváží," dodal.



Zájem o bitcoin a další kryptoměny se zvyšuje i v České republice, kde se v únoru prodaly kryptoměny zhruba za 900 milionů korun, uvádí největší tuzemský obchodník s kryptoměnami Bitstock.



O kryptoměny se ale čím dál více zajímají úřady v mnoha zemích. Obávají se, že kryptoměny často slouží jako platební nástroj v podsvětí a protože jsou anonymní, obtížněji se pak odhaluje trestná činnost. Americká ministryně financí Janet Yellenová i prezidentka Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeová chtějí, aby obchod s digitálními měnami právě z těchto důvodů podléhal přísné regulaci.

(Zdroj: CNBC, BTCC, čtk)