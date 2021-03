Dnes bude zasedat ČNB, ČEZ dostal novou cílovku a ropa dále klesá

Dnes bude pozornost věnována zejména zasedání ČNB, ačkoli se neočekává, že by centrální banka změnila svou klíčovou sazbu ze současných 0,25 %. dostal od Exane novou cílovou cenu, ropa Brent prohlubuje pokles a stejným směrem se vydává i americký 10letý dluhopis a akcie GameStop (after-market) po oznámení svých výsledků.

Exane snižuje cílovou cenu na na 546 Kč z 560 Kč a ponechává doporučení „neutral“. MOL plánuje do 5 let rozšířit síť svých čerpacích stanic na 2 200 z 1 900.

Ropa Brent prohloubila pokles na přibližně 6 % kvůli novým obavám z koronavirových omezení, která zasáhla poptávku v Evropě a také v Indii, která byla v lednu největším spotřebitelem americké ropy. 400 metrů dlouhá kontejnerová loď se zaklínila v Suezském kanálu, nejrušnější námořní obchodní trase na světě, a způsobila tak zácpu nejméně 100 plavidel.

Desetiletý výnos amerického státního dluhopisu poklesl druhý den poté, co předseda Fedu Jerome Powell snížil riziko, že ekonomický růst podnítí nežádoucí inflaci. Vládní a korporátní dluhopisy po celém světě zažívají nejhorší začátek roku nejméně od roku 1999. Futures na akcie ukazují na pokles.

GameStop se v after-marketu propadl o 15 % kvůli zklamání na prodejních číslech a zmařil tak naděje investorů ohledně nové strategie. Společnost odmítla během hovoru s investory odpovídat na otázky. Firma také jmenovala nové vedoucí pracovníky se zkušenostmi z technologií, aby na popud aktivistických investorů vybudovala z kamenného řetězce silný e-shop. Akcie jsou ale za letošní rok stále v zisku přibližně 860 % po předchozím nárůstu podporovaném uživateli Redditu, kteří se zaměřili na silně shortované akcie ve snaze způsobit ztráty hedgeovým fondům.

zveřejní aktuální výsledky závěrečné fáze testování vakcíny v reakci na kritiku americké vědecké agentury a Evropská unie je připravená oznámit přísnější pravidla pro vývoz vakcín. Konkurenční farmaceutický výrobce začal testovat nový lék na léčbu koronaviru na lidech, který lze použít při prvních známkách nemoci. To vše v době, kdy Světová zdravotnická organizace varuje před „skutečně znepokojujícími trendy“ infekcí, protože se společnost otevírá bez rovnoměrného zavádění vakcín. Britský premiér Boris Johnson uvedl, že hodlá oznámit plány na obnovení mezinárodních letů do 5. dubna.

Prezident Emmanuel Macron vyjádřil znepokojení nad tím, že se Turecko pokusí ovlivnit nadcházející francouzské volby. I když nevysvětlil, jak by toho Turecko mohlo dosáhnout, nebo zda měl na mysli regionální volby v červnu, či prezidentské volby v roce 2022, měl pravděpodobně na mysli část turecké diaspory ve školách, mešitách a dalších organizacích. Vazby mezi Macronem a tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem jsou napjaté ohledně otázek od náboženství až po průzkum ve východním Středomoří. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ani jeho oponenti nedokázali po úterních volbách načrtnout cestu k vytvoření koaliční vlády. Pokud by tak neučinili, mohl by tento národ muset jít k dalším volbám.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,6 %, FTSE 100 -0,6 % a DAX -0,6 %