Škoda Auto v příštích 5 letech investuje 2,5 miliardy eur do technologií budoucnosti

Škoda Auto ze skupiny investuje v příštích pěti letech do technologií budoucnosti zhruba 2,5 miliardy eur. Do dalšího rozšiřování elektromobility bude směřovat 1,4 miliardy eur. Na svoje aktivity v oblasti digitalizace vydá zhruba 650 milionů eur. Vyplývá to z dnešního oznámení mladoboleslavské automobilky, které loni klesl provozní zisk o 54,5 procenta na 756 milionů eur.



Společnost dnes také uvedla, že 350 milionů eur investuje do modernizace svých závodů a výrobních zařízení, aby mohla i nadále ziskově růst. Škoda dnes pořádá výroční tiskovou konferenci



Za poklesem provozního zisku v loňském roce stojí opatření související s pandemií koronaviru. Oproti výsledku Škody, zveřejnil minulý týden mateřský koncern , doznal dnes oznámený provozní zisk mírné úpravy.



Dodávky zákazníkům po celém světě loni klesly o 19,1 procenta na 1,005 milionu vozů. Tržby se snížily o 13,8 procenta na 17,1 miliardy eur, tedy asi 448 miliard korun. Rentabilita tržeb klesla o čtyři procentní body na 4,4 procenta. Investice Škoda Auto bez vývojových nákladů se loni snížily o 35,8 procenta na 850 milionů eur, což je asi 22,3 miliardy Kč.



Škoda loni kvůli omezením spojeným s bojem proti koronaviru 39 dní nevyráběla a omezený provoz měla i její prodejní síť.



"Naše striktní řízení nákladů a finančních toků se v uplynulém finančním roce vyplatilo. Krátkodobě zavedená opatření rychle zafungovala, oproti předchozímu roku jsme naše fixní náklady snížili o více než 550 milionů eur. Díky tomu se nám i navzdory nepříznivému podnikatelskému prostředí podařilo dosáhnout solidního provozního výsledku a pozitivního čistého peněžního toku," uvedl člen představenstva pro finance Klaus-Dieter Schürmann.



Škoda Auto provozuje v České republice tři výrobní závody, vyrábí ale i v Číně, v Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Působí na více než 100 trzích.

Zdroje: ČTK, Reuters

Foto: Škoda Auto