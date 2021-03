Volkswagen v zásadním bodu valuace...a jeho CEO tweetuje

Tržní hodnota německého automobilového koncernu stoupla dnes poprvé od roku 2015 na více než 100 miliard EUR. Akcie společnosti přidaly až 6 % poté, co investiční banka UBS zvýšila cílovou cenu pro tento titul o 50 % na 300 EUR se slovy, že nová platforma pro elektrické vozy zpochybní vedení Tesly na trhu s bateriemi pro elektrická vozidla.

Komentář UBS přiměl i jinak na sociálních sítích relativně skoupého generálního ředitele Herberta Diesse k reakci.

"Trh čekal na zdokonalení našeho BEV," napsal Diess mimo jiné. BEV je ve firmě zkratkou pro elektrovůz na baterie (Battery Electric Vehicle).

Akcie přidaly letos až 20 %. I tak ale tržní hodnota největší evropské automobilky dosahuje jenom šestiny tržní kapitalizace americké Tesly.

Akcie Tesly se obchodují na 160násobku zisků odhadovaných za 12 měsíců, což už mnozí považují za bublinu. je na 7,5 násobku. Ještě v ceně akcií ale nemusí být zohledněna role v přechodu k elektromobilitě, podotkl Reuters.

Závod tržních hodnot (zdroj Reuters):

Pokud jde o rozdíl mezi tržními kapitalizacemi obou firem, tak kapitalizace bere podle UBS v potaz jeho elektromobilitní byznys do roku 2025, a nezohledňuje v cenách jeho prověřený byznys, který je bohatý na cash-flow. To by naznačovalo další prostor k růstu cen akcií. pak podle této banky pravděpodobně transfer k elektromobilitě "zvládne" a jeho rozdíl v objemu ve srovnání s Teslou se v roce 2022 uzavře.

Historická výkonnost akcií v systému Xetra za posledních 5 let:

Přechod k elektrickým modelům už mimo jiné ohlásily automobilky Jaguar Land Rover, nebo nejnověji Volvo Cars. Vedle přísnější regulace emisí je ke změně motivuje i tržní ocenění některých nových hráčů, kteří se soustředí pouze na elektrická auta. Třeba švédský výrobce osobních automobilů Volvo Cars chce do roku 2030 prodávat pouze elektrické vozy.

jen s podílem 20,6 procenta na německém trhu stále nejsilnější domácí značkou. Prodej nových osobních aut v Německu v únoru meziročně klesl o 19 %. Největší prodejní růst vykázala automobilka , která vyrábí elektromobily, nejsilnější dováženou značkou zůstala Škoda Auto.

