Volkswagen i Geely plánují továrny na výrobu baterií do elektromobilů

Německá automobilka plánuje mít do roku 2030 v Evropě šest továren na výrobu baterií. A podobně čínská automobilka Geely, která spolu s Volvo Cars patří do skupiny Zhejiang Geely Holding, postaví ve městě Kan-čou na východě Číny závod na výrobu baterií. Obě automobilky si tak chtějí zajistit dostatečné dodávky pro své elektromobily a zároveň se připravit na konkurenční boj s ostatními výrobci elektrických aut.

Továrny postaví spolu s partnery a jejich kapacita bude 240 gigawatthodin ročně. Firma to uvedla na své dnešní prezentaci nazvané Power Day. Tato největší evropská automobilka je nyní v případě baterií závislá na vnějších dodavatelích. Má jeden závod v německém Salzgitteru a druhý závod ve spolupráci s firmou Northwolt připravuje v severním Švédsku. Následovat mají další čtyři, z nichž jeden by mohl být ve Španělsku, kde působí koncernová značka Seat.



Rozvoj a rozšiřování vlastních kapacit pro výrobu součástí nutných k montáži elektrických aut jsou důležitým bodem automobilového průmyslu. Aby automobilky dokázaly plnit přísnější klimatické cíle, musejí mít více modelů na alternativní pohon. K tomu ale potřebují baterie, které se nyní vyrábějí převážně v Asii.



Investice je také vnímána jako odpověď na plánovaný závod americké firmy . Její šéf Elon Musk nedávno oznámil, že nový závod u Berlína bude největší továrnou na baterie na světě.



Volkswagen od roku 2023 zavede i standardizovaný vlastní typ bateriového článku. To by mělo snížit náklady na baterie u základních modelů postupně až o 50 procent.



Volkswagen také spojí síly s britskou ropnou společností a s elektrárenskými podniky a s cílem rozšířit veřejnou síť nabíjecích stanic pro elektromobily v Evropě. Nedostatečná síť těchto stanic je považována za velkou překážku v masovém rozšíření elektrických aut. Do roku 2025 by mělo být na kontinentě 18.000 rychlonabíjecích míst, poznamenala agentura DPA.



Švédský výrobce lithium-iontových baterií Northvolt současně oznámil, že získal od na příštích deset let zakázku za více než 14 miliard USD (307,5 miliardy Kč), uvedla agentura Reuters. Northvolt poznamenal, že prodá podíl v jejich společném podniku Northvolt Zwei, zatímco zvýší svůj podíl v Northvoltu. Cílem Northvoltu je do roku 2030 mít na evropském trhu s bateriemi pro elektrická auta 25procentní podíl.

Velké plány Geely

Čínská automobilka Geely do projektu investuje 30 miliard jüanů (101,3 miliardy Kč), informovaly dnes místní úřady. Plánovaná kapacita baterií vyrobených za rok má činit 42 gigawatthodin (GWh). Geely, která soupeří s čínskými automobilkami Great Wall a Nio, už dříve investovala do výrobce baterií Farasis, který sídlí v Kan-čou, připomíná agentura Reuters.

Dnešnímu oznámení plánovaného závodu předcházelo v lednu zveřejnění několika partnerství, s jejichž pomocí se chce Geely stát předním výrobcem elektrických vozů na zakázku a poskytovatelem inženýrských služeb.



S čínským internetovým vyhledávačem pak automobilka vyvíjí samořízený elektrický vůz. V partnerství s tchajwanským Foxconnem má Geely v plánu ostatním automobilkám nabízet smluvní výrobu aut. Společný podnik bude automobilkám poskytovat rovněž poradenství v oblasti technologií pro elektromobily. Geely se dohodla i s technologickou firmou Tencent, s níž bude vyvíjet chytré palubní desky a testovat samořízená auta.



Vláda v Pekingu v reakci na znečištěné ovzduší výrazně podporuje automobily s alternativním pohonem, v Číně označované jako NEV (New Energy Vehicles). Strategie vlády podpořila zájem technologických společností a investorů.



Peking odhaduje, že do roku 2025 se budou elektromobily na celkovém prodeji aut v Číně podílet asi z 20 procent. Loni to bylo asi pět procent.

Zdroj: ČTK