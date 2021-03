Ekonomika USA rostla koncem loňského roku tempem 4,3 procenta

Americká ekonomika rostla v závěru loňského roku rychleji, než ukazovala předběžná data. Hrubý domácí produkt (HDP) se ve čtvrtém čtvrtletí v ročním přepočtu zvýšil o 4,3 procenta, oznámilo dnes americké ministerstvo obchodu. Předběžné údaje zveřejněné zhruba před měsícem ukazovaly na růst o 4,1 procenta. Ekonomickou aktivitu podpořil optimismus ohledně zlepšení situace po pandemii spolu s očkovací kampaní. Další statistika pak ukázala, že na ročním minimu se minulý týden ocitl počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti.



Ve výraznějším růstu HDP se projevila tvorba zásob, ale přispěla k němu i pomoc vlády, která na podporu ekonomiky připravila skoro dva biliony dolarů (asi 43 bilionů Kč).



Za celý loňský rok ekonomika vykázala propad o 3,5 procenta, což je nejvíce od roku 1946, kdy se Spojené státy vzpamatovávaly z účasti ve druhé světové válce.



Ekonomové očekávají, že letos hospodářství prudce poroste. Přispět by k tomu měla jednak vládní pomoc, včetně souboru opatření za 1,9 bilionu dolarů přijatého tento měsíc. Tato pomoc počítá i s jednorázovou částkou 1400 dolarů téměř každému Američanovi, s prodloužením mimořádné podpory v nezaměstnanosti do začátku září a s poskytnutím dalších miliard dolarů vládám jednotlivých států i regionů.



"Ekonomika má před sebou velmi silný růst," poznamenal hlavní ekonom společnosti Moody's Analytics Mark Zandi.



Na první čtvrtletí ekonomové předpovídají, že díky vládní a další pomoci se tempo růstu ekonomiky zvýší v ročním přepočtu na pět procent, možná i více. Na celý rok pak očekávají růst HDP kolem šesti procent. To by bylo nejvíce od roku 1984, kdy se ekonomika za vlády prezidenta Ronalda Reagana dostávala z hluboké recese.



Ministerstvo práce dnes také uvedlo, že počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti se minulý týden snížil na 684.000, což je nejméně za rok, respektive od začátku pandemie. Za celou tu dobu týdenní počet neklesl pod 700.000. O týden předtím činil 781.000 a ekonomové se domnívali, že tento počet za minulý týden klesne asi na 730.000.



Navzdory tomuto zlepšení ale pořád zhruba 18,9 milionu lidí v USA pobírá nějakou formu podpory v nezaměstnanosti. O týden dříve jich bylo 18,2 milionu. Asi třetina z těchto příjemců je na mimořádných dávkách, které vláda zavedla právě kvůli pandemii a které mají delší platnost. Tito lidé jsou bez práce minimálně půl roku. V únoru ekonomika vytvořila asi 379.000 pracovních míst, což byl proti lednu více než dvojnásobek.