Banky eurozóny mají dostatek kapitálu na zvládnutí pandemie, věří Mezinárodní měnový fond

Banky v eurozóně mají dostatek kapitálu na to, aby odolaly dopadům pandemie a financovaly hospodářské oživení, přestože jsou vysoce vystavené sektorům tvrdě zasaženým koronavirovou krizí. Ve své studii to dnes uvedl Mezinárodní měnový fond (MMF).



"I když pandemie významně vyčerpá kapitál bank, jejich rezervy jsou dostatečně vysoké na to, aby odolaly pravděpodobným dopadům krize," uvedl MMF. "Se správnou politikou budou banky schopny podpořit oživení novými půjčkami."



Podle projekcí MMF z letošního ledna zůstanou banky v 19 zemích platících eurem v zásadě odolné vůči hluboké recesi z loňského roku a poradí si i jen s částečným oživením v roce letošním. Žádná z bank by neměla porušit minimální požadavek na výši kapitálu stanovenou na 4,5 procenta.



MMF také zdůraznil, že pro banky je důležitá i vládní politika pomoci, která může zahrnovat snížení kapitálových požadavků, dluhová moratoria, garance úvěrů, odložení insolvenčních řízení a také granty, daňové úlevy a dotace na mzdy pro firmy. Eurozóna už využívá takových opatření, jejich hodnota zatím dosahuje přibližně 19 procent hrubého domácího produktu (HDP), poznamenala agentura Reuters.



Měnový fond rovněž uvedl, že bankám by mělo být umožněno znovu budovat kapitálové rezervy postupně, aby si udržely úvěrovou kapacitu. Také by měla být zachována omezení výplaty dividend a odkupu vlastních akcií, dokud se nepodaří plně nastartovat oživení.