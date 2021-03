Cato Institute: Ukončete už konečně změnu času. A k tomu zrušte časové zóny

Opět nastává chvíle, kdy se hodiny přeřídí na letní čas a Steve H. Hanke při této příležitosti na stránkách Cato Institute tvrdí, že to může poškodit jak naše peněženky, tak zdraví. Ekonom připomíná, že ve Spojených státech bývaly kdysi běžně používány sluneční hodiny a země měla více než 300 „slunečních zón“. Standardizaci času přinesl rozmach železniční dopravy a s ním potřeba eliminovat chaos v různých časech. Co přišlo poté a je nám to stále k užitku?



Hanke připomíná, že k systému zimního a letního času se Spojené státy přiklonily během první světové války, a to ve snaze šetřit s energií. Následovaly tak cestu Německa a základní myšlenka byla jednoduchá: Pokud bude během dne o jednu hodinu přirozeného světla více, ušetří to jednu hodinu, kdy by se jinak muselo svítit, a tudíž používat nějakou energii. Jenže moderní technologie a svět znamenají, že jsme „připojeni k zásuvce bez ohledu na to, zda je slunce na obloze či nikoliv.“ Zmíněná logika tak již neplatí.



V USA došlo po první světové válce k opuštění dvojího času, pak zase k jeho přijetí a postupně se střídala období jeho platnosti a neplatnosti. V roce 2005 byl oficiálně uzákoněn, ale průzkumy veřejného mínění ukazují, že asi 70 % Američanů je proti němu. Mohli by mít pravdu? Hanke poukazuje na přirozený biorytmus člověka, který přechod mezi různými časy narušuje a způsobuje například nespavost či jiné zdravotní problémy. A nejen to. Podle ekonoma například počet vážných dopravních nehod v USA v týdnu po přechodu na jiný čas roste o 6 %.



Vedle zdraví trpí podle ekonoma i produktivita a je tak načase změnit systém. Hanke nenavrhuje pouze zrušit letní a zimní čas, ale i časové zóny. Takže lidé po celém světě by měli jeden univerzální čas. Poledne by tak bylo všude stále v době, kdy slunce dosáhne nejvyššího bodu na obloze, jen třeba v New Yorku by to bylo kolem 17:00 UTC. Neznamenalo by to tedy, že v některých částech světa by lidé chodili do práce v naprosté tmě, nastal by jen posun zpět k systému, který kdysi panoval v USA – ke slunečnímu času.



Ekonom dodává, že piloti letadel kvůli bezpečnosti již nyní všichni používají UTC, tedy takzvaný Coordinated Universal Time, neboli koordinovaný univerzální čas. To samé platí pro komoditní a akciové obchody – jejich vypořádání se uvádí v UTC. S ním pak pracují „doslova všechny moderní technologie včetně internetu a GPS“. „Je proto načase, abychom tak činili i my,“ uzavírá Hanke.



Zdroj: Politico