Biden představil svůj plán, nelíbí se opozici ani klimatickým aktivistům

Prezident Joe Biden ve středu představil americký plán infrastruktury v hodnotě 2,25 bilionu dolarů, který připravil půdu pro relativně dlouhou bitvu o jeho druhý velký ekonomický program. Tento návrh zákona zahrnuje peníze na hromadnou dopravu, na rozvoj a přestavbu ekologického bydlení, na infrastrukturu pro dobíjení elektrických vozidel a, což je možná nejzásadnější, navrhuje navýšit sazbu daně z příjmů právnických osob z 21 % na 28 % na pokrytí nákladů.

„Americký plán pracovních míst“, jak jej prezident nazval, cílí na řešení nerovností a na vytvoření milionů pracovních míst, přičemž mnoho z nich bude v odborech. Podle výzkumů mají tato pracovní místa tendenci být lépe placená a mají lepší výhody, zejména ve výrobním sektoru.

Kromě toho tento osmiletý program zahrnuje 620 miliard dolarů na dopravu a 650 miliard dolarů na iniciativy, jako je čistší voda a vysokorychlostní širokopásmové připojení. Bidenův plán chce také vyčlenit 580 miliard USD na americkou výrobu, což zahrnuje 180 miliard dolarů na program výzkumu a vývoje mimo obranu (doposud největší) a 400 miliard USD na seniory a zdravotně postižené.

Biden podotkl, že je otevřený alternativním myšlenkám poslanců, včetně republikánů, ale že je odhodlán tento program prosadit. Nazval jej životně důležitým k podpoře zaostávající konkurenceschopnosti Ameriky vůči jiným národům, v čele s Čínou. "Zbytek světa se blíží a blíží se rychle," varoval.

Opozice proti zvýšení daní

Ale Biden bude čelit prudkému odporu zákonodárců, zejména kvůli jeho návrhu zaplatit za svůj balíček zvýšením daní. Prezident chce zvýšit daň z příjmu právnických osob na 28 % a u globálních příjmů právnických osob stanovit minimální odvod 21 %. A zatímco výdajová strana balíčku bude jen dočasná, zvyšování daní by bylo trvalé - přinejmenším do doby, než bude přijata nová legislativa, která by je změnila.

Republikáni jsou rázně proti zvyšování daní. "Je to jako trojský kůň, kterému se říká infrastruktura," řekl ve středu vůdce menšiny v Senátu Mitch McConnell. "Ale uvnitř tohoto trojského koně bude více vypůjčených peněz a obrovské zvýšení daní pro všechny produktivní části naší ekonomiky."

Udržet si náskok před Čínou

Klíčovým tématem tohoto programu je posílení konkurenceschopnosti USA vůči Číně. Na místní výrobu polovodičů je vyčleněno 50 miliard dolarů a na modernizaci výzkumných kapacit v laboratořích po celé zemi dalších 40 miliard dolarů.

Když Biden hovořil o svých plánech na obrovskou expanzi federálního financování vědy a techniky, odvolával se na americký vesmírný program z 60. let. Nová bezpečnost potravin, digitalizace pěstování rostlin a automobily jsou jen některé z mnoha komerčních aplikací programů NASA, uvedl.

Zelená klimatu?

Dalším velkým cílem je změna klimatu. Do návrhu financování dopravy je započítáno 174 miliard dolarů na elektrická vozidla, včetně slev a daňových pobídek pro spotřebitele ke koupi automobilů americké výroby.

Pro mnohé aktivisty v oblasti klimatu však tento zákon není dostatečně radikální jak v otázce změny klimatu, tak i u dalších naléhavých otázek životního prostředí. Skutečnost, že návrh zákona obsahuje prodloužení daňových kreditů za zachycování uhlíku, je podle aktivitstů důkazem toho, že administrativa řeší změnu klimatu jen povrchně.

"Ti, co zachycující uhlík, jsou opravdu šťastní," poznamenal Brett Hartl, ředitel vládních záležitostí v neziskové společnosti Center for Biological Diversity. "Získají ještě více bonusů a daňových kreditů za to, co ve skutečném světě nefunguje." A kongresmenka Pramila Jayapal Bidenovi připomněla, že se během kampaně zavázal k 2 bilionům dolarů na řešení změny klimatu na čtyři roky, a ne na deset let, jak nyní navrhuje.

Další kolo v polovině dubna

To je ale jen první část Bidenova dlouhodobého ekonomického programu. V polovině dubna plánuje odhalit druhé kolo iniciativ. Ty se zaměří na pomoc rodinám s „náklady na zdravotní péči, péči o děti a vzdělávání,“ uvedl Bílý dům. Biden je nazval „Americký rodinný plán“.

Tento další balíček má obsahovat i zvýšení daní pro bohaté Američany. Biden ale ve středečním projevu zopakoval, že „nikomu“ vydělávajícímu méně než 400 000 dolarů v důsledku jeho návrhů vyšší daňové účty hrozit nebudou.

Reakce firem a ekonomů

Kromě zvýšení daně z příjmů právnických osob, které má pomoci zaplatit za jeho plán infrastruktury, se do budoucna očekává i daň z majetku. A firmy reagovaly. Americká obchodní komora, Business Roundtable a další obchodní lobby se zásadně postavily proti zvýšení sazby daně z příjmu právnických osob.

Některé společnosti však plánované investice naopak ocenily. „Podporujeme závazek amerického plánu pracovních míst k vybudování moderní, klimaticky odolné infrastruktury potřebné pro budoucnost čisté energie,“ uvedla mluvčí společnosti Katy Brasser v e-mailovém prohlášení. A Service uvedl, že „podporuje větší investice do americké infrastruktury s cílem zlepšit pohyb zboží, zmírnit přetížení a podpořit ekonomickou konkurenceschopnost USA“.

Ekonomové se zatím z velké části zdržují odhadů ekonomických dopadů. "Vzhledem k nejisté implementaci a nedostatku detailů v části 2 Bidenovy agendy je do našeho výhledu HDP začleníme později," uvedli ve sdělení ekonomové Jefferies Aneta Markowska a Thomas Simons. "Ale podle rychlého odhadu vytváří tento plán v nominální hodnotě zhruba 0,5 - 1,0 procentního bodu navíc k naší současné prognóze růstu o 5,2 % na rok 2022.“

