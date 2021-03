Bloomberg: Biden plánuje první zvýšení federálních daní od roku 1993

Prezident Joe Biden plánuje první významné zvýšení federální daně od roku 1993, aby mohl zaplatit dlouhodobý ekonomický program navazující na zákon o pomoci během pandemické, uvádějí lidé obeznámení s touto věcí.

Na rozdíl od stimulačního balíčku proti Covid-19 ve výši 1,9 bilionu dolarů se příští iniciativa, která bude pravděpodobně ještě dražší, nebude moci spoléhat pouze na vládní dluh jako zdroj financování. Je čím dál jasnější, že její součástí bude muset být zvýšení daní. Ministryně financí Janet Yellenová uvedla, že alespoň za část příštího návrhu se bude muset zaplatit.

Pro Bidenovu administrativu jsou plánované změny příležitostí nejen k financování klíčových iniciativ, jako je infrastruktura, ochrana klimatu a širší pomoc chudším Američanům, ale také k řešením toho, co demokraté označují za nerovnosti v samotném daňovém systému. Tento plán tak otestuje Bidenovu schopnost získat přízeň republikánů, ale i schopnost demokratů zůstat jednotní.

"Celý jeho postoj vždy spočíval v tom, že Američané věří, že daňová politika musí být spravedlivá, a skrze tuto optiku nahlíží na všechny své možnosti politiky," podotkla Sarah Bianchi, vedoucí americké veřejné politiky u ISI a bývalá ekonomická poradkyně Bidena . "Proto se zaměřuje na řešení nerovností mezi prací a bohatstvím."

Přesto, že Bílý dům odmítl přímou daň z majetku, kterou navrhla demokratická senátorka Elizabeth Warren, zaměřuje se na bohaté. Očekává se, že Bílý dům navrhne řadu zvýšení daní, která by podle čtyř lidí obeznámených s diskusemi měla odrážet návrhy Bidenovy kampaně v roce 2020.

Plánované změny

Zvyšování daní obsažené v jakémkoli širším balíčku pro infrastrukturu a pracovní místa bude pravděpodobně zahrnovat zrušení částí daňového zvýhodnění prezidenta Donalda Trumpa z roku 2017, z nichž měli prospěch korporace a bohatí jednotlivci, ale i další změny tak, aby byl daňový zákon progresivnější, uvedli lidé obeznámení s plánem. Mezi ně údajně patří tyto plánované nebo zvažované návrhy:

* Zvýšení sazby daně z příjmu právnických osob na 28 % z 21 %,

* Snížení daňových preferencí pro podniky,

* Zvýšení sazby daně z příjmu u fyzických osob vydělávajících více než 400 000 USD,

* Rozšíření daně z nemovitosti,

* Vyšší sazba daně z kapitálových výnosů pro jednotlivce, kteří vydělávají nejméně 1 milion dolarů ročně.

Nezávislá analýza daňového plánu podle Bidenovy kampaně provedená Centrem daňové politiky ukazuje, že by za deset let vynesl tento plán 2,1 bilionu dolarů, i když konečný plán administrativy bude pravděpodobně menší. Bianchi na začátku tohoto měsíce napsala, že by demokraté v Kongresu mohli souhlasit s 500 miliardami dolarů.

Nevyřešenou otázkou pro demokraty zůstává, které části balíčku bude třeba financovat - zejména s ohledem na současné výpůjční náklady, které jsou nadále historicky nízké. Například snaha o to, aby byla širší sleva na dani za děti v zákoně o pandemické pomoci trvalá (s cenovkou ve výši více než 1 bilionu dolarů za deset let), může být těžší prosadit, pokud by musela být financována výhradně z dluhu.

Demokraté by potřebovali minimálně 10 republikánů, aby tento návrh zákona podpořili. Republikáni však signalizují, že jsou připraveni bojovat. "Budeme vést rozsáhlou diskusi o vhodnosti velkého zvýšení daní," řekl minulý měsíc vůdce menšiny Senátu Mitch McConnell. Přičemž očekává, že demokraté budou usilovat o daň z příjmů právnických osob ještě vyšší než 28 %.

Demokraté také usilují o revizi daňových zákonů, které podle nich nestačí k tomu, aby zastavily americké společnosti v přesouvání pracovních míst a zisků do zahraničí, což je další způsob, jak zvýšit příjmy, uvedl jeden asistent. Zákonodárci mají také své vlastní nápady na daňovou reformu. Předseda finančního výboru Senátu Ron Wyden chce konsolidovat slevy na dani u energií a požadovat, aby investoři pravidelně platili daně ze svých investic, včetně akcií a dluhopisů, které mají nerealizované zisky.

"Zdravotní sestra platí daně z každé výplaty. Miliardář v bohaté čtvrti na druhé straně může odkládat placení daní měsíc po měsíci až do bodu, kdy je jejich placení daní téměř dobrovolné, “řekl Wyden v rozhovoru pro Bloomberg. "Nemyslím si, že je to správné."

Warrenová navhrla daň z majetku, zatímco předsedkyně Výboru pro finanční služby Sněmovny (HSFC) Maxine Waters uvedla, že by chtěla, aby se prodiskutovala daň z finančních transakcí.

Celkový program ještě nebyl představen a dosud nebylo stanoveno ani žádné datum jeho oznámení, ačkoli Bílý dům uvedl, že plán přijde po podpisu zákona o pomoci během Covid-19.

Poslední možnost

Pokud jde o načasování, kdyby se daňová opatření schválila, pravděpodobně by vstoupila v platnost v roce 2022 - ačkoli někteří zákonodárci a Bidenovi příznivci mimo administrativu se zasahují o pozdržení, protože nezaměstnanost zůstává kvůli pandemii vysoká.

Demokratičtí stratégové považují další balíček za poslední šanci na efektivní přetvoření americké ekonomiky ve velkém měřítku, než se zákonodárci obrátí ke kampani v polovině období do roku 2022.

"Strana, která je u moci, obvykle dostane jednu nebo dvě možnosti, aby prosadila velké legislativní balíčky," řekl Chuck Marr, ředitel Federální daňové politiky z levicového Centra pro rozpočet a politické priority. "Toto je ta možnost."

