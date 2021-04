Už třikrát jsme tu letos mohli mít nehodu, říká El-Erian o kauze Archegos. Příliš peněz v systému vede k neúměrnému riskování

Je to letos potřetí, kdy těsně nedošlo k nehodě. Tak hodnotí ztráty z nucené likvidace mnohamiliardových pozic za family office Archegos Capital Management hlavní ekonomický poradce společnosti Mohamed El-Erian. Celkové ztráty bank, které byly vystavené zdrcujícímu odprodeji ze strany této společnosti, se stále zjišťují.

„Máme tu březen, a už třikrát jsme tu mohli mít nehodu, která mohla mít dopad na celý systém. Říká nám to, že když je do systému vloženo příliš mnoho likvidity, nastane nadměrné a v některých případech nezodpovědné riskování,“ sdělil populární ekonom webu Yahoo Finance.

